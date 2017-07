Plantan a ejidatarios de Bacalar por litigio de tierras

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los representantes del Instituto de Patrimonio de la Administración Pública (IPAE), ni del Ayuntamiento de Bacalar, no se presentaron ante el Tribunal Agrario (TA) para atender la demanda por el despojo de más de 350 hectáreas, informó Filiberto Buitrón Hernández, presidente del Comisariado Ejidal.

Ante la ausencia de los representantes del IPAE y del Municipio, los magistrados determinaron posponer, para el próximo 4 de septiembre a las 11:00 de la mañana la comparecencia.

“El no presentarse, el no dar la cara, es una estrategia para darle más largas al asunto y no regresar los terrenos de alto valor comercial. Esto es muestra clara del poco interés que tiene el Gobierno del Estado para devolver las tierras a los ejidatarios de Bacalar”

La comparecencia a la que solo llegaron los ejidatarios, fue programada desde hace dos meses.

Buitrón Hernández recordó que el litigio por las tierras inició en mayo de 2014, en el sexenio de Félix González Canto, cuando el IPAE se adueñó de 354 hectáreas propiedad del ejido Bacalar, según consta en el Decreto Presidencial desde el año de 1942.

Sin embargo, a través del tráfico de influencias, durante el sexenio de Roberto Borge Angulo, esos predios terminaron en manos de particulares.

“Nosotros tenemos los documentos que comprueben que las tierras son de ellos porque no vinieron, porque no saben qué hacer, porque son problemas que les dejaron administraciones pasadas que despojaron a los ejidatarios de sus tierras”.

Agregó que llegaran hasta las últimas consecuencias para que el Estado, les devuelva las tierras, y aseguró que de ser necesario realizara movilización de los ejidatarios para manifestarse en contra del IPAE, hasta que estos hagan justicia y entreguen las tierras, mismas que dijo, están cercadas e inclusive bardeadas.

Realizó un llamado al Gobernador del Estado, para que tome cartas en el asunto, pues señaló que este es otro atropello realzado por administraciones pasadas, que a través del poder no respetaron la autonomía del ejido, apropiándose y comercializando las más de 350 acres propiedad del ejido.