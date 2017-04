Una vez que una banda se da cuenta de que puede trascender las fronteras de la música y tiene la visión de que su concepto puede venderse hasta en ropa interior, se convierte es una máquina de hacer dinero.

Esta filosofía la entendieron muy bien Gene Simmons y Paul Stanley, que son los pilares de la banda neoyorquina de rock Kiss y han hecho de la banda un producto popular que se vende en cualquier producto.

Vamos por partes. Primero, la naturaleza de su concepto se puede trasladar a otros medios, ya que el maquillaje y los personajes son muy teatrales y eso es lo que llamó la atención en un principio y con el tiempo ése fue su sello. Uno de los medios que a la fecha explotan, además de los shows en vivo que son espectaculares, es el cine. En 1978 lanzaron la cinta “Kiss Meets the Phantom of the Park”, un filme que a lo largo del tiempo se volvió de culto. La trama es muy simple, los efectos hoy en día pueden ser risibles, pero en su época fue un éxito, no arrasó en taquilla pero los fanáticos de la banda la disfrutaron mucho.

Pasaron 21 años para volver a ver a la banda en la pantalla grande, con el motivo de la reunión de los integrantes originales –Stanley, Simmons, Criss y Frehley- en 1999 se estrenó “Detroit Rock City”, un filme en el que la banda tiene menor participación que en la primera pero es buena y también de culto.

Con esta visión de aparecer en otros medios, la banda vende todo tipo de mercancía que va desde instrumentos, juguetes, playeras, incluso cómics de los personajes -de lo mejor el de “Psycho Circus”- y claro ahora para las nuevas generaciones tienen que reinventarse.

Hace dos años aparecieron en la película animada “Scooby-Doo! and Kiss: Rock and Roll Mystery”, lo sé, suena ridículo pero vamos ¡Batman también salió con Scooby!

Gene y Paul tuvieron un cameo en el filme “Why Him”, y eso forma ya también parte de su filmografía.

Kiss ha llevado el rock más allá de las fronteras musicales, se ha convertido en una institución, en parte de la cultura popular del mundo, incluso tienen ya un equipo de fútbol americano.

El cuarteto es uno de mis grupos favoritos, y creo que ya se están tardando con una nueva producción, pues su último disco “Monster”, salió hace cinco años y ya va siendo tiempo de escuchar algo nuevo, ¿no creen?

Estimados amigos nos leemos la próxima semana.

Saludos y mucho rock.