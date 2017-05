Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Aunque no existen permisos para establecerse en el primer cuadro de la ciudad, los comercios ambulantes desafían a la autoridad, quien no puede frenar la situación ya que no cuenta con los elementos suficientes para los barridos.

Es cada vez más común ver comercios sobre las calles e incluso ya se ven carros que abren las cajuelas para hacer la venta por unas horas; algo que reconoce la autoridad pero refiere que sólo cuenta con 20 verificadores para abarcar toda la ciudad.

La Dirección de Comercio en la Vía Pública de Benito Juárez ya solicitó un aumento del personal para abarcar más la ciudad pues hasta ahora los 20 inspectores que se dividen en dos turnos para que sea permanente y aunque se abarca desde la zona centro es en las colonias donde existe más ambulantaje.

“Nosotros lo que hacemos es hacer un barrido y a los que incumplen les dejamos un aviso pero lo que hacen es colocarse en otro lugar, por ello vemos necesario aumentar la vigilancia con más personal”, mencionó Cristian Solórzano Amezcua, director de Comercio en Vía Pública.

En lo que va del año 50 permisos ya fueron cancelados, los cuales fueron dados en las administraciones pasadas y estaban en zonas no permitidas, dejarlos atraería más ambulantaje.

“Por ahora no tenemos permisos para el centro de la ciudad aunque existe el comité dictaminador que autoriza estos en la vía pública, el cual tiene tres meses que quedó conformado y en este tiempo ya se dieron 70 permisos”, agregó el director.

Son tres mil 700 comerciantes ambulantes los que deberían verse en las calles, pues es el padrón que tiene la Dirección de Comercio en Vía Pública, sin embargo al caminar se ve todo tipo de comercios entre los que destacan la venta de frutas, tacos y la venta de tours.

Incluso en la zona hotelera están los ambulantes que venden tour y aunque ya hicieron diversos operativos estos reaparecen en diferentes lugares.

El comercio informal deja un ahorro de hasta 80% en pagos de las dependencias, permisos y pago de servicios.