Consejo de Promoción turística arranca sin deudas

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La deuda que arrastran los fideicomisos de promoción turística de Cancún, Riviera Maya y Costa Maya, que asciende a poco más de 400 millones de pesos, pasará a manos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para que se cubra, por lo que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (Cptqroo) iniciará de cero, declaró Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo del estado.

“Las deudas debidamente documentadas están desde el inicio de esta administración en Sefiplan para que ellos vayan poco a poco pagando; sé que han avanzado considerablemente, pero tomará algún tiempo saldar completamente. Desconozco el monto total de lo que han pagado, la deuda que encontramos era de más de 400 millones”, comentó.

Asimismo dijo que no habrá recorte de personal de los fideicomisos, “desde el año pasado decidimos ir haciendo ahorros, no reponer los cambios y empezar a hacer funciones conjuntas. Por eso la unificación no requerirá de despidos”, indicó.

Entre los tres fideicomisos son poco menos de 30 empleados, entre directivos y mandos medios, que continuarán laborando en el Cptqroo, que integrará con voz y voto a la iniciativa privada en la toma de decisiones.

A finales de 2016, cuando terminó la entrega-recepción de los Fideicomisos de Promoción Turística, tanto la Secretaría de Turismo (Sedetur) como la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), revelaron que se adeudaba a cerca de 100 proveedores y empresas de marketing, de las cuales resaltaban alrededor de 12, pues se les deben cifras millonarias; el resto, aunque no menos importante, son cifras menores.

La deuda incluye proveedores de marketing, entre los cuales figuran importantes empresas de publicidad nacional e internacional, aerolíneas, editoriales, radiodifusoras, cadenas hoteleras, empresas de monitoreo, personas físicas, entidades públicas y hasta compañías de telefonía.

Tan sólo la OVC, que es el fideicomiso de promoción para Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Holbox y Contoy, tiene como sus principales acreedores a “Olabuenaga Chemistri”, agencia publicitaria encargada de la imagen de Cancún; “Media Mas”, agencias como Kosiuko y Live Road Producciones, MKT REPS, TV Medios; Grupo Acir Radio; tour operadora Apple Vacations, Asociación de Hoteles de Cancún y Asociación de Clubes Vacacionales en Quintana Roo, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el propio gobierno de Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez; otro nombre que aparece es el de Alday Hendricks y Asociados, firma del yerno del exgobernador de la entidad, Joaquín Hendricks Díaz.

Desde la entrada de la nueva administración, Juan Vergara Fernández, titular de la Sefiplan, declaró que la deuda la absorbería el Gobierno del Estado, iniciando los pagos a principios de 2017, para lo cual se tenían destinados 883 millones, no sólo para los fideicomisos, sino para el adeudo a proveedores de todo el estado, pues hay un adeudo de mil millones en este rubro.