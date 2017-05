Conservan la tradición de la Santa Cruz

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Nueve clavos y 27 martillazos fueron más que suficientes para enarbolar tres cruces, mantener una recia fe y toda una tradición que data desde el siglo XVI, el Día de la Santa Cruz, en construcciones.

Los albañiles colocan cruces y las sostienen con bloques y piedras, o con amarres de alambre para evitar que se caigan, eso sí, bien adornadas con papel china multicolores.

Casi todos en pantalón de mezclilla, algunos con camisas de manga larga para aminorar el efecto de los candentes rayos del sol, con chaleco y casco propios de las medidas de seguridad establecidas por la empresa, pero siempre sonrientes y bromeando entre ellos, mientras realizan las nuevas casas de interés social, con las tres cruces multicolores en todo lo alto.

En esta obra destacó la presencia femenina de Mildred Mis Pech y Sandra Contreras Lara, ingenieras, quienes además de dar ese toque único a la elaboración de las cruces con flores a detalle, cortes precisos y la instalación de las cruces, hechas con PVC, se cercioran que la barbacoa de borrego enterrada que Joaquín Rodríguez Pitaya, se esmeró en preparar y cocinó en un hueco hecho en la zona del almacén, esté lista para la una de la tarde, hora en que se suspende la jornada para los alarifes.

En otra construcción, a esa misma hora, el olor a cebollas, tomates y chiles asados empezó a reunir a los jornaleros para disfrutar de los taquitos de carne asada. Santos Hernández López, mientras terminaba sus labores, indicó que la celebración de “La Santa Cruz”, es una tradición que año con año se realiza y mientras haya trabajo, siempre festeja.

“Tengo 20 años en el oficio y no ha pasado ni uno sólo en el que no festejemos”. Por su parte, Isidro Caporali Pablo, Miguel May e Ismael Moo Martín, fieles a las creencias y tradiciones del día de los alarifes, piden para que el trabajo sea abundante durante el año.