Afecta a negocios obra en acceso a zona arqueológica

Sara Cauich/ SIPSE

TULUM, Q. Roo.- La modificación se realizó al proyecto de acceso al a zona arqueológica lleva la finalidad de que los vehículos del Inah puedan ingresar al centro arqueológico, sin embargo, no soluciona los problemas de suministro de insumos para los comerciantes del lugar, señalan. Si bien mejora la imagen del acceso esta obra, genera otros problemas para los negocios establecidos en el área, señalan comerciantes.

Oscar Alonso Chimal, comerciante de artesanías, apuntó que “Más que nada, tener un espacio para el estacionamiento de los vehículos que transportan los suministros que son indispensables para nosotros no se está contemplando”.

La transformación peatonal de la vía de acceso, aunado a la falta de planificación, genera problemas para los comerciantes y restauranteros establecidos en el lugar, expuso y consideró que no se contempló la afectación que este proyecto provoca a estos negocios.

El proyecto no se presentó a todos los involucrados ya que no se consideraron algunos aspectos importantes para estos negocios. “Solo queda esperar para ver de qué manera dar solución y para no salir más afectados”, agregó.

Pequeñas plazas

Alrededor de seis locatarios son los afectados y se suman una cantidad mayor establecido en las pequeñas plazas y son los que se están viendo afectados.

Por otro lado, hizo énfasis en que la vía pública, el acceso a la zona arqueológica debe quedar libre y quienes estén invadiendo deben ser removidos por la autoridad competente. La vía de acceso está siendo ocupada, irregularmente pues sobre la vía pública se construyeron espacios comerciales y eso contribuye al problema que ahora enfrentan.

Por otro lado, Mariana Ceballos, la administradora de la asociación de condóminos de la plaza comercial establecida en la zona de mayor antigüedad, indicó que por lo que a ellos les corresponde, cuando la autoridad municipal de desarrollo urbano les notificó que ocupaban vía pública y fijó los límites, optaron por ajustar el estacionamiento a los linderos establecidos.

La plaza colindante con ellos también debe sujetarse a lo que señale la autoridad, abundó, a fin de que el acceso a la zona arqueológica quede libre y la imagen sea lo más agradable posible, abundó.

Hasta el momento la constructora no ha reanudado los trabajos de la última etapa, y se espera que lo haga una vez que se tenga definido por completo las medidas y colindancias de los predios involucrados, apuntó.