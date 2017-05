Denuncian al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Leonel Guarneros Moreno, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Chetumal, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por presunta privación ilegal de la libertad en agravio de un trabajador de Gobierno.

Jorge Luis Herrera Romero, trabajador de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), dio a conocer que la tarde del miércoles acudió a las oficinas del tribunal para conocer los acuerdos sobre un juicio promovido contra una toma de nota sindical.

Se trata de una demanda en contra de la toma de nota del Comité Directivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage), encabezada por Roberto Poot, quien se reeligió a pesar de las restricciones establecidas en el estatuto del sindicato.

“El presidente se alteró y le dijo a su personal que hablaran al 911 para que fueran a sacarme del lugar. Cuando quise salir la puerta estaba cerrada. En un momento aproveché que alguien abrió la puerta para salir y fue cuando el presidente me jaló y me rompió la camisa y no me dejaba salir del edificio”, denunció el empleado de Gobierno.

La denuncia penal quedó registrada en el número de caso FGE/QR/OPB/05/2775/2017 en la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el agraviado, el problema deriva de una molestia del presidente del Tribunal por dos amparos que han sido presentados contra la autoridad por la tardanza en sus acuerdos y la resolución del caso.

“De alguna manera están escondiendo información porque de alguna otra manera no actuarían así de no acordar en tiempo y forma el asunto”, destacó.

Los actuarios del Tribunal debieron notificar un acuerdo al representante de los trabajadores sindicalizados inconformes desde el 24 de abril, fecha en la que las otras partes fueron notificadas en tiempo y forma.

El afectado pidió a Catalina Portillo Navarro intervenir en el caso para agilizar la resolución de los asuntos y sobre todo acabar con ese tipo de prácticas. A pesar de que se acudió al sitio nadie del Tribunal quiso dar entrevista.