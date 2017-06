Hoteles y restaurantes desperdician 40% de comida

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El movimiento sustentable denominado Slow Food detectó hasta 40% de desperdicio de comida en restaurantes y centros de hospedaje, por lo que hacen un llamado a la población en general y empresarios a evitar esta merma con medidas responsables.

Juan Pablo Inés, promotor de la iniciativa, comentó lo anterior con base en el monitoreo y trabajo de campo llevado a cabo en Tulum, donde en un solo día han logrado rescatar hasta tonelada y media de alimentos que estaban a punto de echarse a la basura.

“En un solo día en un Tulum logramos rescatar hasta tonelada y media de productos, no eran productos que estaban mal, simplemente debido a su apariencia ya no los podían vender, pues la gente cuando ve por ejemplo una zanahoria manchada o arrugada no lo compra, prefiere comprar algo más lindo, más bonito; sin embargo, esos alimentos son buenos, son de calidad y no quiere decir que no sirvan”, expresó Juan Pablo.

Recordó que el 28 de abril realizó esta actividad de recolección de alimentos en Tulum.

“Hacemos esta actividad para que la gente se dé cuenta de cuánto estamos tirando de alimentos en un día, por eso les recomendamos hacer compras responsables, revisar su refrigerador cada día (…) si en un restaurante no leemos bien el menú, muchas cosas podrían terminar en la basura”, indicó.

Por su parte, Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, comentó que en los centros de hospedaje se realiza un plan de separación con miras a volver el destino amigable con el medio ambiente.

“Creo que en este momento y siguiendo la tendencia mundial deberíamos enfocarnos a dos rumbos: la compra de alimentos a kilómetro cero, es decir, más cerca posible de la producción, por ejemplo la zona maya y, en el caso de los grandes supermercados, ahí si es donde se tira a la basura una enorme cantidad de alimentos que son en otros países”, mencionó Andrea Lotito.