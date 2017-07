Dificultad para encontrar agencias de viaje fraudulentas

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A nivel nacional la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que en el primer trimestre de este año ya había mil 188 quejas contra las agencias de viaje y servicio de reservaciones, y se prevé que al terminar el verano de 2017 las reclamaciones superen las cuatro mil 800, cuando en 2015 fueron cuatro mil 180; en Cancún, en lo que va del año solo se han registrado siete y durante 2016 fueron 39 en total.

En semanas recientes, la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundieron una lista de las marcas turísticas o agencias de viaje con mayores quejas por parte de los usuarios, entre las que destacan Despegar.com, Escápate a la Riviera Maya, Viajes Landeros, Comercializadora Travel Advisory, Grupo HL Travel, Corporativo Turístico de Mérida, Grupo Empresarial Dialber, Representaciones Turísticas Bojórquez y Vacaciones Caribe Maya.

En la delegación Cancún las quejas son contra las empresas: American Express Company México S. A de C. V., Grupo Posadas S.A.B de C. V., Listos para Viajar, Mundo Joven Cancún, Posadas de Latinoamérica S.A de C. V.

La mayor dificultad con la que se encuentran para poder conciliar es que estas empresas cambian constantemente de nombre o razón social.