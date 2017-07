Estudiante crea aplicación para traducir lengua Náhuatl

Pedro Olive/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Rafael Lagunas, alumno de la carrera de Telemática en la Universidad del Caribe, estuvo del 5 al 9 de julio en el "Campus Party" celebrado en Guadalajara, en donde desarrolló junto con otros dos estudiantes de otras universidades el prototipo o parte inicial de un traductor de documentos al Náhuatl.

“Desde el año pasado me enteré del Campus Party, no sabía del evento, el año pasado quise ir pero ya se habían agotado las entradas, y dije no el año que viene no me lo pierdo por nada, yo quería ir por el hackaton, hasta el año pasado desconocía que era, pero investigué y me llamó mucho la atención”, comentó Rafael Lagunas Güitrón, alumno desarrollador.

En el Campus Party, durante los cuatro días Rafael trabajó con Daniel Joel Aguilar Gutiérrez y Oswaldo Raúl Camacho de la Universidad Autónoma del Estado de México, y de la Unidad Académica Profesional de Tianguistenco, respectivamente.

La finalidad del Campus Party era aprovechar el hackaton para desarrollar un proyecto basado en las diferentes dos vertientes que los organizadores propusieron, una de estas fue cultura digital, por la que Rafael y compañía se decidieron, lo que debían resolver es ¿Cómo se pueden implementar las nuevas tecnologías en beneficio de la sociedad?, por lo que pensaron en el tema de la traducción de documentos a lenguas indígenas, para evitar que sean víctimas de malos tratos.

Al término del evento, la propuesta “Digiltalizador-traductor de textos inclusivo”, del representante de la Universidad del Caribe y los otros dos alumnos fue aceptada y quedó dentro de los cinco mejores proyectos, situación que los motivó a ingresar el proyecto a “Comprometidos Socialab”, una página ligada a la Unesco, en la que se presentan proyectos, y el que generen más empatía y tenga más votaciones, lo apoyan con un viaje a Argentina, donde recibirán el apoyo económico, y ahí mismo desarrollarán la idea.

La propuesta que los alumnos desarrollaron es que a través de la aplicación de la tecnología, las personas de comunidades indígenas que no hablan español puedan traducir libros y documentos a su lengua natal, la primera lengua contemplada es el Náhuatl.

Actualmente el proyecto de estos alumnos se encuentra en quinto lugar de 942 propuestas que están siendo analizadas y en etapa de votación, según la información de la página.