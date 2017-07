Falsa la alerta de viaje de EU a Q. Roo por alcohol adulterado

Agencia/ Fátima Vázquez

RIVIERA MAYA, Q. Roo.- El rumor sobre una supuesta alerta de viaje (travel warning) que habría emitido el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos, alertándolos sobre la venta de alcohol adulterado en hoteles de Quintana Roo, prendió de inmediato los focos rojos en las autoridades en el Estado.

La Secretaría Estatal de Turismo emitió un comunicado para aclarar la situación, en el que cita textualmente lo que el Departamento de Estado del gobierno estadounidense publicó dentro del sitio global de información y recomendaciones de viajes, en la sección Seguridad y Prevención, y en el apartado recomendaciones y sugerencias para todo el territorio mexicano, informa el portal Excélsior.

"Alcohol: Ha habido supuestas acusaciones que pueden ser o no ser ciertas, de que alcohol adulterado o de baja calidad ha resultado en enfermedades o pérdida de conciencia. Si usted decide tomar alcohol, es importante que lo haga con moderación, se detenga y busque atención médica si se siente enfermo”, añade.

La Secretaría de Turismo informó que mantiene un monitoreo constante y puntualiza que la actualización emitida por el Gobierno de Estados Unidos no tiene los efectos legales de una travel warning.

Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, reiteró: "Tengo entendido que no es un warning. Hubo una denuncia con algo similar que tiene que ver con alcohol adulterado en algún hotel o algún establecimiento, no sé exactamente. Hizo una recomendación el gobierno de Estados Unidos de tener atención con esta situación, pero no es un warning”.

A pesar de que no fue una alerta del país del norte hacia Quintana Roo, Carlos Joaquín dijo que esa llamada de atención debería de ser tomada en cuenta por los empresarios propietarios de hoteles y establecimientos donde se expenden bebidas embriagantes, para que tengan mucho cuidado con el producto que venden.

Carlos Joaquín refirió que, los hoteles de Quintana Roo se encuentran listos y seguros para recibir a los 2.2 millones de turistas nacionales e internacionales en el presente periodo vacacional de verano.