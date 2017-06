Denuncian falta de alumbrado público en X-yatil

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Aun existe una comunidad, de las 86 comunidades que integran el municipio de Felipe Carrillo Puerto sin alumbrado público, se trata de la comunidad de X-yatil, donde los habitantes aseguran que ya hicieron el planteamiento a la nueva administración municipal, y confían que les apoyen.

En un sondeo realizado, vecinos del poblado externaron su inconformidad; por la falta de alumbrado público, así como otros servicios básicos, como la pavimentación de calles, recoja de basura, por mencionar algunos.

Ana Patricia Pat Poot, habitante dijo que el alumbrado en sus calles se convierte en una prioridad por el temor a animales.

“Si tuvimos luminarias, pero se echaron a perder, nos las cambiaron duraron un mes y entonces ya no las volvieron a reparar. Todos estamos hartos de que no haya luz, como estamos rodeados de monto hay animales peligrosos que pueden atacar a las personas como las culebras venenosas”.

En ese mismo sentido, Darío Cach Tuyub, vecino, expuso que la comunidad es tranquila, pequeña y todos se conocen, por lo que los robos y actos delictivos no son de preocupación como el tomarse con felinos.

“Si hay robos, si hay pleitos pero son pocas las veces que las autoridades se interesan en nuestro poblado, se puede decir que nos tienen en olvido y sólo cuando necesitan de nosotros es cuando se aparecen y después otras vez con lo mismo; queremos que acudan a nuestra comunidad y atiendan todas nuestras demandas”, señaló.

María Chable, habitante de la comunidad mencionó que se requiere de una atención oportuna a todas las comunidades de Carrillo Puerto, pues así como X-Yatil tienen necesidades, en las mismas condiciones se encuentran las demás.

Para conocer sobre el avance que tiene la dirección de Alumbrado Público, ante la petición que hicieron los habitantes, se intentó localizar al director, William May Bacab quien nunca se encontró en su oficina y tampoco atendió las llamadas telefónicas.