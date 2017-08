Fonatur quita señalética en buen estado de la zona hotelera

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Aún cuando la señalética de la zona hotelera está en perfecto estado, personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), inició el cambio de imagen, gastando recursos que pueden destinarse en otro tipo de obras de mayor beneficio para el destino.

Estos trabajos son parte de un proyecto de la dependencia para homologar los Centros Integralmente Planeados (CIP), en Cancún iniciaron los trabajos a la altura del hotel Temptation y serán a lo largo de todo el bulevar Kukulcán.

La empresa que entregó la cotización a Fonatur y que se encargó de la elaboración de los letreros fue “Proyekta, Anuncios y Señalización” (razón social: VECA Proyektos S.A. de C.V.).

El presupuesto que entregó esta empresa a Fonatur desglosa los costos de los diferentes tipos de señalamiento, que varía en medidas, de acuerdo a su función; van desde cuatro mil 315 pesos para un señalamiento de nomenclatura adosada, hasta 115 mil 457 pesos para un anuncio de direccional mayor.

Sin embargo, no se especifica el monto total que desembolsará Fonatur para este proyecto pues en el documento que le fue entregado a Fernando Cervantes Mondragón, delegado regional del Fondo Nacional de Fomento al turismo (Fonatur) Mantenimiento Turístico, señala que la cotización no contempla trabajos no indicados, modificaciones ordenadas por diseño o supervisión y obstrucciones en campo.

Además se tendrá que pagar una cuota mensual por concepto de mantenimiento, estableciendo un contrato por 12 meses como mínimo.

Ante la falta de información de la dependencia, se especuló que serían los hoteleros quienes pagarían por este cambio de imagen; ni las autoridades municipales, como la Dirección de Turismo y la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), estaban enteradas de dicho proyecto

Posteriormente Manuel Mercado Béjar, director de desarrollo de la dependencia, dijo que los hoteleros absorberán únicamente el costo en aquellos señalamientos que son de sus centros de hospedaje, mientras que en las zonas públicas le corresponden a Fonatur.