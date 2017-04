Grúas Cardona cobra servicios en exceso

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En Cancún, Grúas Cardona o Peca cobran por el arrastre de vehículo siniestrado nueve mil 500 pesos, por la entrega cuatro mil 400, maniobras diez mil, abanderamiento 370, custodia del vehículo 300, acondicionamiento (cuidado) dos mil 50 pesos y pensión por día de 70 pesos, dando un total de al menos 23 mil 620 pesos; mientras que en Paraíso Tabasco son cuatro mil pesos del arrastre, mil 200 de maniobras, y 60 pesos por día en el caso de un vehículo, dando un total de cinco mil 200 pesos, además el servicio de grúas allá es administrado por la Dirección de Tránsito, no como en Cancún, donde es un grupo de concesionarios que hacen lo que se les da la gana.

En Cancún las concesionarias Cardona Hermanos y Peca son beneficiados con los servicios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), y la Dirección de Tránsito Municipal, a través del operativo Alcoholímetro, que en un viaje pueden transportar hasta cuatro unidades (dos motocicletas y dos vehículos).

También te puede interesar: Operan sin control las grúas; se aprovechan del ciudadano

La diferencia entre el servicio de grúas en Cancún (destino turístico) y Paraíso, Tabasco (ciudad petrolera de esa entidad), es de más de 16 mil pesos, esa cantidad allá va para las arcas del gobierno municipal; acá queda con las concesionarias de servicio de arrastre, que desde 2008 quedaron beneficiadas, cuando Latifa Musa Simón, esposa del dueño de Cardona Hermanos, era regidora del gobierno de Gregorio Sánchez Martínez.

Los costos que contempla Grúas Cardona se basan en siete rubros, estos son primer arrastre, segundo arrastre o entrega, pensión por día que dependerá del tipo de vehículo, lo mismo para maniobras, abanderamiento (costo por hora de servicio), custodia del vehículo y el acondicionamiento, que es para impedir que algo le pase dentro del encierro.

Las autoridades municipales de Tránsito son las que consienten a las concesionarias, debido a que no siempre se pueden llevar los vehículos a un corralón, como lo establece el artículo 7, fracciones del I al VII, en las que dictamina que pueden llevarse los vehículos cuando el conductor maneja bajo efectos del alcohol, si no presenta documentación que quede en garantía al momento de la detención, y si no hay acuerdos en caso de choques.

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), tiene un tarifario que contempla únicamente los tramos federales, a los que deberían estar alineadas las concesionarias de grúas, sin embargo, al día de hoy no ha habido ninguna regulación.