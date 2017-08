‘Terrorífico’ hallazgo, ahora en la Región 254 de Cancún

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El cuerpo de un hombre amarrado de pies y manos fue encontrado la madrugada de ayer en la región 254, Fraccionamiento La Joya, esto a la altura del cruce de las Calles obsidiana y paseo Nikté, en el acceso a un camino de terracería, hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Municipal Preventiva, Estatal, Federal y Ministerial, quienes recabaron los indicios correspondientes.

También te puede interesar: Hallan un cuerpo sin vida en un área verde de Cancún

El cuerpo fue reportado alrededor de las 01:55 horas de ayer en la zona referida, fue un trabajador recolector de basura que pasaba por la zona y se percató de la presencia del cuerpo, por lo que dio aviso al 911, generando que diversas patrullas se trasladaran al lugar de los hechos.

Los primeros en llegar a la zona fueron elementos de la Policía Municipal Preventiva, quienes se encargaron de acordonar la zona y entrevistar al sujeto que realizó el reporte, quien por su seguridad, refirió que únicamente daría su nombre e iniciales de sus apellidos.

El cuerpo estaba en el camino de terracería a la orilla de dicha vialidad, boca abajo, según las características recabadas, el sujeto medía aproximadamente 1.70 metros, tenía golpes en los ojos, así como una marca en el cuello de presunto corte.

El ahora occiso vestía una playera negra, con un estampado al frente con el texto ‘made in the nineties’ ‘listening to punk rock’, de manera preliminar se informó que el sujeto tenía aproximadamente 35 años de edad, sin embargo no se pudo precisar ya que no tenía identificación dentro de sus pertenencias, únicamente un celular marca Samsung color negro.

Al momento de encontrar el cuerpo, este estaba amarrado de las manos por la parte de atrás con cinta color naranja, café y un cordón amarillo; los pies estaban sujetados con cinta café y un cinturón de tela azul con blanco; dicho cuerpo fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta ahora el cuerpo permanece en calidad de desconocido, y las autoridades están a la espera de que alguien se presente a reclamarlo, este cuerpo fue encontrado a poco más de 24 horas del que fue tirado en una colonia, a 200 metros de la José López Portillo.