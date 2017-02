Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La empresa propietaria encargada de operar el hotel Me by Meliá informó que ya está el proceso de pago de la multa que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por una falla en la documentación presentada, además de que ya se levantaron los sellos que tenían los edificios uno y dos, por lo que ya continúan con las obras.

Después de un proceso de revisión por parte de las autoridades, de los trabajos de remodelación que actualmente se realizan en el hotel ME Cancún, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha dado por concluido el procedimiento administrativo relacionado con la construcción que se lleva a cabo en dicha propiedad.

Como lo informó en un comunicado oficial, la dependencia únicamente impuso una multa por una falla en la documentación presentada, que desde luego será cubierta para estar cien por ciento en regla, en concordancia con la política corporativa de ambas empresas de cumplir cabalmente con todas las disposiciones legales, en todo momento y todo lugar. La autoridad constató que no hubo irregularidades; que no se violentaron los procesos administrativos y que no hay afectaciones al medio ambiente.

La empresa propietaria del hotel, encargada de la remodelación de su propiedad, ha sido en todo este proceso respetuosa de la legalidad y en todo momento ha colaborado con la autoridad en todo aquello que se le ha solicitado. El grupo empresarial propietario del inmueble invierte en Quintana Roo en el afán de seguir apoyando el crecimiento de la economía en la región, impulsando la creación de fuentes de empleo y respetando el medio ambiente.

Al igual que Grupo Armar Capital, Meliá Hotels International es una empresa que siempre ha desarrollado y operado sus propiedades alrededor del mundo, promoviendo un impacto positivo en cada una de las comunidades donde tiene presencia. Esto abarca la generación de empleo, acciones de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente, considerando flora y fauna.

Las empresas lamentan que se haya generado información inexacta a nivel mediático durante el proceso administrativo, que pudo haber generado una percepción equivocada sobre la obra; pero agradecen que este tema haya concluido de manera favorable para seguir trabajando en la remodelación de uno de los hoteles más icónicos y representativos de este maravilloso destino, especialmente en este momento donde debemos promover la excelencia en el turismo de México, más que nunca.