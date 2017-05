Succar Kuri, libre si Edith Encalada pierde amparo (audio)

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno mexicano arropó a Edith Lorena Encalada Cetina, en su lucha contra el pederasta Jean Touma Hanna Succar Kuri a partir de este año, quien busca su libertad a toda costa.

“El amparo es como su último recurso que puede echar abajo la sentencia condenatoria y las siete víctimas quedarían desamparadas”, indicó Edith Encalada.

En febrero de 2004 en la ciudad de Chandler, Arizona fue encarcelado Succar Kuri, luego de que escapara de Cancún gracias a un “pitazo” de la Procuraduría General de Justica del Estado (PGJE) hoy Fiscalía General del Estado (FGE).

En la primera sentencia le dictaron poco más de 10 años de prisión por los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores y violación, sin embrago, hubo una apelación en la que se determinó una pena corporal por de 15 a 16 años por víctima.

De obtener el amparo a favor, el pederasta prácticamente habría cumplido la condena y saldría en libertad.

Los abogados Fernando Lechuga Colin y Guillermo López Olave, en marzo pasado tramitaron una demanda de amparo directo contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito consistentes en la inconstitucional sentencia dictada el 21 de julio del 2016 en el documento de apelación 188/2011; a favor del empresario preso en el penal de máxima seguridad “Almoloya de Juárez”.

En qué consiste la sentencia

De acuerdo con la sentencia, Succar Kuri alias “El Johny” es plenamente responsable en la comisión de los delitos de pornografía infantil, agravado por haberse cometido en tres menores de 16 años de edad y en cuatro menores de 12 años de edad, por lo que le fueron impuestas por cada uno de las víctimas entre 15 y 16 años de prisión que dan una suma de 112 años seis meses de cárcel, con una multa de 527 mil 874 pesos.

“El pasado 13 de marzo de 2017 tramité el amparo directo adhesivo antecedente T.P.:188/2011-V, ante los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, en mi carácter de víctima, donde solicito se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso”, comentó Encalada Cetina.

La entrevistada indicó que tenía 15 días laborales para actuar al respecto, y por consejo de Juan Manuel Estrada, hoy tiene la protección del CEAV.

“Es un punto bueno del gobierno de México porque me está representando, pero al final aunque me apoye, la resolución recae sobre la Magistrada quien tiene la potestad o constitucionalidad para decidir, pero confío en la Justicia mexicana, pese a algunos reveses que he tenido en otras demandas, pero me queda la corte internacional”, destacó.

El Tribunal Colegiado tiene de tres a cuatro meses para resolver el amparo de Encalada Cetina.