Negro pasado del fiscal Miguel Ángel Pech Cen

CANCÚN, Q. Roo.- Tan pronto contestó el teléfono oyó una advertencia: “¡Tienes que escapar!, tenemos orden de aprehensión contra ti”. Jean Succar Kuri no lo pensó dos veces y entonces cobró otro favor con un policía federal, quien lo sacó del condominio “Solymar”, en plena zona hotelera de Cancún, bien oculto en la cajuela de una patrulla.

Eso ocurrió hace 14 años, cuando aceptó Succar Kuri el “pitazo” ofrecido por el entonces subprocurador en la zona norte de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, hoy fiscal general de Quintana Roo, pero la defensa del pederasta alega que no fue algo por dinero sino para pagarle un favor.

Resulta, según coinciden la defensa de Succar Kuri, la activista social Cinthya Hijar y versiones documentadas, que la esposa de Pech Cen, Judith Martínez Villaseñor, administraba los Condominios “Las Brisas”, junto al condominio “Solymar”, donde vivía el pederasta y éste fue testigo desde su propiedad cuando en diligencia de desalojo que encabezó Judith cayó un extranjero desde el tercer piso, muriendo al instante, al forcejear con dos guardias de seguridad. Succar Kuri notificó personalmente por teléfono a Pech Cen, quien agradeció la información, pero nunca llegó la policía más sí fue removido el cuerpo y limpiada la escena del crimen.

En esa época, cuando facilitan el escape de Succar Kuri, Cancún estaba tal como ahora, en primeras planas nacionales, pero por la ejecución de 12 personas: nueve agentes federales y también tres personas calcinadas, y uno de los primeros en acudir al sitio de los asesinatos fue Jesús Cristóbal Mena Paullada, entonces director de la Policía Judicial del estado, hoy director de la Policía Ministerial de Quintana Roo, nombrado por Pech Cen.

Joaquín Hendricks Díaz había determinado crear un distractor para la opinión pública que sacara de las primeras planas el tema del narcotráfico en Quintana Roo, y Celia Pérez Gordillo dio cauce a la demanda penal contra Succar Kuri; en esto funcionó plenamente la mancuerna Pech Cen-Mena Paullada, quien venía del ámbito del Ministerio Público y juzgados federales; fue tal el desaseo, que ocurrió un debate en la Cámara de Diputados local, donde el 24 de junio de 2004 en la X Legislatura del estado quedó de manifiesto lo siguiente: “Que los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia en la Zona Norte han demostrado total negligencia e incompetencia al atender el caso Succar Kuri… incluso se puede intuir la clara pretensión de que la autoridad competente en materia de justicia ha retardado el proceso viciándolo desde su origen, encubriendo de manera directa a los implicados en este caso”.

A la dupla Pech Cen-Mena Paullada se reintegró en el quehacer público a Julio César Moreno Orendain, quien también ha sido director de la Policía Judicial en la entidad. Antes, Moreno Orendain, distinguido priista por cumplir a cabalidad con sus cuotas partidarias (como lo demuestran documentos en poder de esta redacción), era agente del Ministerio Público del Fuero Común al igual y en las mismas fechas que Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, ésta última reconocida líder del narcomenudeo para el Cártel del Golfo.

Ambos, Orendain y “Doña Lety”, trabajaron en lo que era la Procuraduría General de Justicia, de ahí se conocen, solo que el tiempo los situó como antagonistas hoy a muerte, pues representan grupos opuestos.

Otro integrante de este grupo proveniente de la Universidad de Yucatán, Adrián Samos, a la postre secretario municipal de Seguridad Pública, sufrió un atentado con armas largas en el que apenas salvó la vida, acusado presuntamente de vender la plaza al crimen organizado. Samos en consecuencia se retiró de la vida pública, pero aún siguen activos Pech Cen, Mena Paullada y Moreno Orendain, quien quedó como encargado de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en la Fiscalía que encabeza hoy Pech Cen.

La tríada Pech-Mena-Orendain recibió brutalmente el 17 de enero su bautizo de sangre con el ataque armado a las instalaciones en Cancún de la Vice Fiscalía General, luego que vecinos de la alcaldía de Alfredo Vladimir Bonfil revelaran que desde el domingo 15 de enero, por la noche, “Doña Lety” fuera capturada en esa zona y tomaban como referencia que al día siguiente ocurrió la balacera en la discoteca Blue Parrot durante el Festival Internacional BPM.

En radios de frecuencia corta trascendió la noticia entre los bonfileños, por lo que no les sorprendió el ataque a balazos y granadas a la sede de la Vice Fiscalía General, pues su lógica les sugiere que iban cómplices de “Doña Lety” por su rescate, solo que el gobernador Carlos Joaquín González negó la especie: “hubo rumores de que había alguien detenido, que iba a declarar, y no había tal situación, por supuesto estábamos en trabajos de investigación de lo que pasó en Playa del Carmen, con acciones dirigidas a resolver ese asunto; pero no había tal situación ni tal caso”.

En el sitio del enfrentamiento, mientras el acceso a la Fiscalía se daba a cuentagotas y bajo rigurosa identificación, litigantes comentaron que si la estrategia de no turnar a “Doña Lety” a la PGR era evitar la intromisión de las autoridades federales en el control del narcotráfico en Quintana Roo, esto resultó un fracaso porque las balaceras atrajeron a fuerzas especializadas y de inteligencia de la federación que llegaron a Cancún y Playa del Carmen.

Como antecedente, destaca que Jesús Cristóbal Mena Paullada en tiempos de Joaquín Hendricks, fue secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Penal, subdirector de la Policía Judicial y llegó a director; en el gobierno municipal de Paul Carrillo de Cáceres fue director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y en esa administración coincidió con Julio César Moreno Orendain, quien era director Jurídico.

Tanto Mena Paullada como Moreno Orendain fueron quienes dieron a conocer la destitución como subdirector de Tránsito municipal a Mar García Méndez, quien acusó al director de Tránsito de ese entonces, Alejandro Menache Reyes, de haberle puesto un “cuatro” para desplazarlo de la corporación, pues argumentó: “no hay prueba real de que haya cometido algún ilícito”.

En su paso por Asuntos Internos, Jesús Mena Paullada recibió la Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no dar trámite al expediente SMSPT/DAI/314/2013 contra Leonel Federico Carrillo, quien era coordinador de la Unidad de Verificación del Transporte de Carga, acusado penalmente por acoso sexual, según la Averiguación Previa 542/2013.

En diciembre de 2015 fue cesado del cargo como director de Asuntos Internos luego que tramitara negligentemente los expedientes por acusaciones contra seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal por robo, lesiones, abuso y secuestro, a quienes solamente impuso 36 horas de arresto administrativo.

En otro caso, Mena Paullada fue acusado de liberar a dos presuntos extorsionadores que habían querido cobrar el “derecho de piso” al dueño de un taller mecánico que sometió a estas personas con ayuda de sus propios trabajadores, solo que al entregar a los delincuentes a la patrulla, estos fueron liberados un kilómetro antes de llegar a la sede de la SSPyT, por lo que al llegar el agraviado a interponer su denuncia se encontró con que no había detenidos.

Además, consta en su expediente una denuncia por despojo cuando fungía como abogado del empresario Mattew Eduardo Burghoff, de un terreno en la playa del municipio de Tulum, por lo que Banorte y un inversionista dieron vista al Consulado Regional de Estados Unidos e interpusieron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expediente 334/2012, por denuncia de fraude procesal, incompatibilidad de labores, desempeño irregular, abuso de función pública, cohecho y peculado.

Por su parte, Moreno Orendain renunció el 17 de agosto de 2010 al cargo de Director de la Policía Judicial del estado “por motivos de salud”, pero hoy en su calidad de militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con miles de pesos registrados oficialmente en aportaciones en efectivo para el partido tricolor, se desempeña en un gobierno emanado de la alianza entre el PAN y PRD como encargado de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, pero el único saldo público que puede mostrar en los días que se ha desempeñado con sendas balaceras en Playa del Carmen y Cancún, con un saldo en ambos de diez muertos y 19 heridos.