La importancia de crear una cultura turística de sustentabilidad

Esta semana estoy en Guanajuato, un estado al que regreso cada año desde hace algunos de ellos, para dar cursos de capacitación en materia de turismo sustentable.

Guanajuato se ha posicionado desde hace algunos años como el “Destino Cultural de México”, debido a las acciones que ha llevado a cabo para rescatar tradiciones, costumbres, y hacer del “turismo naranja” (aquel turismo que basa su desarrollo en la cultura y el patrimonio” su bandera y su posicionamiento.

Sin embargo, como a veces pasa en otros destinos o estados, aquí no se han olvidado de un tema fundamental, de primer orden, de contexto y de importancia global: la sustentabilidad en el turismo.

También en los últimos años el estado ha sido galardonado por su modelo de política pública y sus acciones en materia de turismo sustentable; tanto la Organización Mundial de Turismo (OMT) como otros actores globales han reconocido que Guanajuato lleva, tanto a nivel nacional como en Latinoamérica, un liderazgo importante en el tema.

¿Y cómo lo ha logrado? Coloquialmente: poniendo el tema hasta en la sopa. La misma OMT en su definición de turismo sustentable habla de que el logro de la sustentabilidad es un proceso continuo, y Guanajuato lo ha comprendido muy bien; un plan con una base fuerte en el tema, coloquios, seminarios, cursos de capacitación, eventos, firmas de acuerdos, certificaciones de empresas, entre otras actividades, han logrado lo que ya quisiéramos todos como país: crear una cultura de la sustentabilidad en el sector turístico.

Porque el tema no es de un día, de un evento, o de una declaración; la sustentabilidad se construye todos los días, con visión, con trabajo, con acciones; solo así se logra integrar el tema en el ADN tanto de gobiernos, como de empresarios, y de organizaciones. Y es ahí, en ese trabajo diario, donde se identifican los retos y los pasos a seguir, y con esto quiero decir que Guanajuato no ha alcanzado la meta del turismo sustentable, ya que el camino es largo y siempre requiere innovación y mejoras, pero lo que sí ha logrado, es sembrar una semilla importante.

¿Retos? Muchos: informar e integrar de forma más evidente al turista en la ecuación, trabajar en aquellos destinos que presentan sobrecarga turística, vincular mejor a sector privado y sector social, tener un programa de buenas prácticas de sustentabilidad desde asociaciones de hoteles o de agencias de viajes, lograr encadenamientos productivos, fortalecer el turismo alternativo y comunitario, entre otros.

Pero una cosa es clara, y creo que debe ser ejemplo para otros estados y destinos del país: hoy, me atrevo a decir que en Guanajuato existen pocas organizaciones de turismo que no sepan de sustentabilidad, que no tengan acceso a información, que no sean atendidas en el tema, que no logren algún tipo de apoyo para proyectos innovadores; y eso es ya mucho decir en un país donde, aunque hemos avanzado mucho, nos ha faltado bajar el tema a quienes día a día mueven el sector.

Desde mi punto de vista, el legado más importante que queda en Guanajuato no son los premios y reconocimientos internacionales (que vaya que importan), sino la labor de equipo para lograr que todos los involucrados en la actividad, comprendan el tema y actúen en consecuencia.

¿En cuántos destinos en México podemos presumir que existe una cultura turística de sustentabilidad? Creo que puedo contarlos con los dedos de una mano.

Desde aquí pues, un reconocimiento al Secretario Olivera y a su gran equipo por liderar el tema de la sustentabilidad en el turismo en México.