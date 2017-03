Vuelven a poner malla anti-sargazo

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- La semana pasada volvieron a reinstalar la estructura que sirve como barrera anti-sargazo promovido por empresarios de la ciudad para no afectar la costa con el recale del alga en el tramo de playa de la calle 14 al hotel Porto Real.

Pescadores adscritos a la cooperativa turística del Mar Caribe comentaron que esta estructura había sido quitada debido a los fuertes vientos que se registraron a principios del año.

“Sí, volvieron a instalar la red, no sabemos con precisión en qué momento, pero fue en la semana pasada pues vemos como ya está llegando otra vez el sargazo, ahora no hay tanto, pero ya se comienza a ver alga nueva, es decir, aquella que todavía no se echa a perder”, dijo José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística del Mar Caribe.

Gómez Burgos comentó que desde el año pasado se había quitado periódicamente esta estructura debido a que en ocasiones llegaba el temporal y ponía en riesgo la movilidad en el agua de las embarcaciones.

Reconoció que aunque no ayuda completamente a evitar que el sargazo arribe de manera masiva, beneficia en desviarlo por otros sitios. En la playa El Recodo donde se puso esta infraestructura, el mes pasado cuando aún no estaba colocada la red, se llegaron a recoger hasta 30 toneladas del alga en un fin de semana, comentaron trabajadores de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

En relación al material con la que está hecho esta infraestructura, Gómez Burgos informó que es un polímero, que está sostenido por bollas tipo unicel y sujetadas al interior del mar con pilares de concreto.

Mencionó que el año pasado, los encargados de colocar la estructura le tuvieron que hacer algunas adecuaciones debido a que los pilares que lo sostienen quedaban sueltas y podrían representar algún peligro para los bañistas que se encuentran principalmente del lado del hotel Porto Real.

Adelantó que esta estructura será de gran ayuda principalmente porque se acerca la Semana Santa y comenzará la temporada alta.