'Cierran' farmacias por venta irregular de medicamentos

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que en las últimas dos semanas se han suspendido tres farmacias por vender medicamentos controlados sin medidas de supervisión.

Estos negocios se encuentran establecidos en la colonia Centro y alrededores.

Julio Mendoza Álvarez, coordinador zona centro de la Cofepris, dijo que son las primeras tres suspensiones del año y cada establecimiento de este tipo se hará acreedor a una multa de mil 600 salarios mínimos.

Las detecciones se hicieron luego de que los inspectores se dieran cuenta de esta situación a través de denuncias.

“Es por falta de control en los medicamentos controlados, no tienen responsables sanitario y no tienen libro de control de los medicamentos controlados, en sí no tienen una regulación y lo estaban vendiendo a cualquier persona, para eso a los responsables tienen que tener un libro”, sostuvo Mendoza Álvarez.

Aclaró que sólo se suspendió en la venta de medicamentos controlados, más no en la comercialización del resto de productos que se expenden con más libertad.

“Ahora estamos esperando hacer otras verificaciones y conforme a derecho volver a que estas farmacias vuelvan a operar normalmente, lo cual podría suceder hasta la siguiente semana”, agregó.

Abundó que las consecuencias de salud por vender los medicamentos controlados sin las medidas de supervisión y receta médica, son la posible complicación física de los pacientes que los llegasen a consumir.

Agregó que en caso de ser graves las consecuencias, se pueden levantar acciones legales severas en contra de quién esté realizando esta práctica, incluso se puede llegar a clausurar de manera definitiva la farmacia.

Estas acciones que ha realizado la dependencia, se unen a las que se hicieron la semana pasada cuando clausuró un restaurante de comida rápida al descubrir en su cocina una intensa plaga de cucarachas.

Mendoza Álvarez recordó que será este jueves cuando se realice el Medicatón, el cual tiene como objetivo recaudar medicamentos caducos para darles una gestión ambiental adecuada.