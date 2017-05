Aprende a meditar ¡gratis! en el Ombligo Verde

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Si te interesa internarte en el mundo de la meditación, esta noche puedes hacerlo en el evento ‘Meditación Cuántica de Luna Llena’, que se realizará en el Parque Ecológico Ombligo Verde.

La invitación es abierta al público en general y no tiene costo, únicamente se solicita una cuota de recuperación para el parque, los músicos y la persona que guía la actividad, informó en entrevista telefónica Sara Hofer, responsable de la organización del evento.

“Está dirigido al público en general, son eventos que no tiene ningún fin de lucro (…) el objetivo es meditar en grupo y las alineaciones de la luna mueven muchas energía”, destacó.

Detalló que no importa si antes no has meditado, pues hay muchas personas que acuden sin haber hecho algo similar antes.

“Cada quien está haciendo su trabajo individual, la idea es que aprendan a meditar, porque hay mucha gente que va y nunca han hecho esto, ayudarlos a apagar su mente un poquito”, explicó.

Las meditaciones cuánticas se realizan todos los meses durante la luna llena y la luna nueva; se hacen en el parque con la intensión de acercar a la gente a este espacio.

“Hoy es la tercera vez que lo hacemos y hemos tenido buena respuesta, cada quien realmente trabaja sus propios temas, hay un tema a tratar pero cada quien lo interpreta a su manera”, señaló.

No hay cupo límite, así que si te interesa aprender a poner tu mente en blanco, acude hoy de 7:15 a 8:30 de la noche.