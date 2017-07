Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- Más allá de las políticas migratorias de Estados Unidos, que recrudecieron con la entrada de Donlad Trump al poder, el fenómeno de redireccionamiento de turismo tenía que ver con el tipo de cambio, indicó Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group.

“Hoy el tipo de cambio ha sido revalorizado, ha habido una recuperación del peso y en ese sentido si se nota que nuevamente ciertos destinos se recuperaron, puedo ejemplificar con Las Vegas y Orlando que este están retomando su crecimiento, particularmente en el último mes de Las Vegas ha recuperado un 15% con Bestday y en el caso de Orlando estoy hablando de un 13% ocupación”, indicó.

Dichos mercados, al menos en sus reservaciones, se habían caído del orden de 12% en Las Vegas y 10% en Orlando; pero la buena noticia es no ha hecho que la demanda para México haya disminuido.

Asimismo informó de sus planes en Cuba, “ahí tenemos producto y vendemos, y nuestro interés era llegar a Cuba con una oficina de receptivo, pero una oficina que realmente pudiera dar servicios no solamente a clientes de Bestday, sino a clientes de otros touroperadores que como en Cancún representamos, para atención; estamos en pláticas con el gobierno de Cuba pero todavía no se logra concretar, no es una cosa sencilla, pero en lo que se refiere a producción de noches cuarto y a generación de turistas vamos bien”, señaló.

Como receptivo también están trabajando en punta Cana, República Dominicana y están con planes de expansión hacia Los Cabos y Puerto Vallarta, en el primer trimestre del 2018.

Respecto a la temporada vacíenla de verano, dijo que va con buenos indicadores, cercanos a 90%, y en Quintana Roo en el orden de 23%, esto con respecto al año pasado; asimismo se tienen buenas expectativas para fin de año, y se estima un crecimiento para la segunda quincena de agosto de 15%, superior al año pasado.

Los principales mercados para Bestday son Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, León y Aguasscalientes y en el rubro internacional Sudamérica, principalmente Argentina y Brasil.