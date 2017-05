Molesta a padres de familia profesora de primaria faltista

Alejandra Carrión / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los niños de sexto grado de la primaria, Gabriel Guevara, de la colonia Santa María de esta ciudad, no tuvieron clases la semana porque la maestra se reportó con dolor de cabeza.

Padres de familia de dicha escuela, indicaron que no es la primera vez que tiene un comportamiento como tal y lo más preocupante es que sus hijos están por pasar a secundaria y con tantas faltas de la profesora no están teniendo una buena calidad educativa.

Los 30 alumnos del sexto grado de la escuela, están a menos de dos meses de concluir el ciclo escolar 2016-2017 para continuar sus estudios de secundaria, y los padres de familia consideran que no tienen la preparación suficiente porque la maestra falta dos veces a la quincena y cuando está en la escuela se la pasa en el celular.

“Esta semana se pasó, porque el lunes no hubo clases, el martes llevamos a nuestros hijos y no llegó, el miércoles lo mismo, hoy jueves igual, según se ha reportado con dolor de cabeza, pero no nos dicen más ni nos muestran su justificación”, indicó un padre de familia quien no quiso proporcionar su nombre por temor a represalias con sus hijos, pues la docente es muy amiga del director del plantel.

Otra madre de familia de ese mismo grupo de alumnos, dijo que no es la primera vez que la docente falta a clases, pues contantemente se ausenta en la quincena, perjudicando académicamente a sus hijos, quienes están a punto de pasar al nivel de secundaria.

Y cuando cuando está en sus días normales laborando, se la pasa con el celular haciendo llamadas o enviando mensajes.

Entre 10 y 12 del día, se le puede ver a las afueras de la escuela, mientras los niños están jugando, sin que los vigile o que estén haciendo alguna actividad, comentó Rafael Pantoja Sánchez, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) del Estado, dijo, contrario a lo que afirman los padres de familia, la docente ha tenido dos días de permiso.

El 16 de mayo pidió permiso económico y el día 18 fue una licencia médica. Comentó que el director del plantel le confirmó que el día 17 de mayo sí se presentó a sus labores.