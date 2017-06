Frenan operación de mototaxis en Puerto Aventuras

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA Del CARMEN, Q. Roo.- La delegación de Transporte de Solidaridad suspendió la operación de los mototaxis de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con el fin de evitar que el conflicto interno sindical alcance el servicio de transporte y afecte a la comunidad de Puerto Aventuras.

Jesús Duarte Yam, titular de la oficina que depende de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), informó que esa determinación tendrá, tentativamente, una duración de un mes, tiempo en el que el sindicato a nivel nacional debe responder por los 20 permisos concedidos a inicios de este año a ese frente sindical, y que han generado discordia al interior.

También te puede interesar: Mototaxistas se manifiestan en contra de líder sindical (video)

Como hemos informado, en las últimas semanas, la CROM se ha dividido en dos bandos que pelean al menos cinco de los 20 permisos para mototaxi que tiene autorizados; por un lado el registro 108, conformado por los tricicleros y que representa Jesús Córdova González, dijeron desconocer a su dirigencia que encabeza Alejandro Miss Tucuch, y éste a su vez indicó que aquellos buscan desestabilizar a la organización para conseguir más de los cinco permisos que les repartieron.

“Ellos tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros respetamos la vida interna del sindicato, porque una parte no quiere a su dirigente y éste no quiere a los otros (tricicleros) y aunque hemos tenido pláticas con los dos grupos no han llegado un acuerdo, por eso decidimos suspender sus permisos durante un mes”, dijo Duarte Yam.

Agregó que esperan que la dirigencia nacional de ese sindicato entregue un oficio, en el que determinen quién será el encargado de representarlo ante la Sintra, con fines administrativos para dar seguimiento a la regulación de los permisos, pues hasta ahora la CROM es el único que no ha procedido con la tramitación de la documentación.

“Los otros cuatro sindicatos están tramitando ya el documento de Sintra para formalizar y que estén regulares, calculamos que estamos en un 80%, pero la CROM por este conflicto interno no ha avanzado”, aseguró.

Duarte Yam indicó que la suspensión del servicio se hizo efectiva desde ayer, y en caso de ser detectados dando servicio sin antes levantar la medida precautoria serán sancionados.