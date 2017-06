Mototaxistas se manifiestan en contra de líder sindical (video)

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Mototaxis y tricicleteros sindicalizados de Puerto Aventuras, de la Sección 108, adherida a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), se manifestaron contra su todavía líder sindical, Alejandro Miss Tuch, por presuntos malos manejos.

Armados con pancartas, fueron llegando sobre sus 20 unidades a la explanada de la plaza cívica 28 de Julio, en el centro de Playa del Carmen, asegurando que por no aceptar criterios unilaterales están siendo acosados, defraudados y amenazados por su dirigente.

“Yo le hago un atento llamado al gobernador. Estamos hablando de un momento en donde el tema de transparencia se habla mucho en el Congreso, no solamente en las administraciones, nosotros los sindicatos tenemos que transparentarnos también. No podemos ir en contra de nuestro pueblo y decir, que ‘si no quieres te expulso’ y es lo que no quiere este señor”, Jesús Torres González, secretario general interino de la Sección 108.

Acusaron también que el secretario general del Sindicato de la CROM 329, ha manipulado el registro de la sección que representa a los tricicleros, condicionándolos a capricho y amenazándolos de correrlos si no se aceptan sus términos, convoca asambleas segmentadas o incluso creando una nueva cooperativa a su favor.

Explicaron que la operación sindical de la parte económica de las 20 unidades para mototaxi en Puerto Aventuras implica un monto mensual de 84 mil pesos. Ya que el líder de la CROM les cobraría 70 pesos diarios por cada uno de los dos choferes que operan las unidades.

Al respecto, Miss Tucuch indicó que será hasta el próximo lunes que esta problemática encuentre una solución definitiva mediante la participación de todos los sindicatos que integran la CROM a nivel local.

“El lunes vamos a resolver esto, ya hay una postura de los secretarios generales de los demás sindicatos que conforman la CROM, y lo de malos manejos hay que preguntarles y que acrediten cuanto han aportado a la federación de la CROM. Sin embargo, ellos si cobraron dinero con su razón social de Unión de Trabajadores Transportistas Tricicleros y Motocarros usando las siglas de la CROM. La cual le están dando mal uso”, recalcó el dirigente sindical en Playa del Carmen.

