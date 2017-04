Desmotiva a Betanzos Jr. reducción de beca

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Clasificar al Mundial de Budapest, en Hungría, es el nuevo reto que se ha propuesto Fernando Betanzos Jr. en su carrera deportiva. Sin embargo, para lograrlo, deberá sortear una serie de obstáculos, comenzando por el hecho, de que ya no contará con la beca completa, que le otorgaba la Cojudeq, como él mismo explica a Novedades Quintana Roo.

“Me bajaron el cincuenta por ciento de lo que me estaban dando (20 mil pesos), y pues es algo que desmotiva, te saca de onda, por todos los años que he entrenado, lo que he sacrificado, mis horas de entrenamiento, que son de mucha fatiga y sufrimiento, por lo que le he dado a Quintana Roo y a México.

“Voy a Olimpiada Nacional, a Monterrey, es como un entrenamiento, pues lo importante para mí es aguas abiertas, ya que tengo mi selectivo el 27 de mayo en Puerto Vallarta, donde los tres mejores del país van a Trinidad y Tobago, y de éste último, los dos mejores clasificarán a Budapest, Hungría”, detalla el destacado tritón.

Reconoció que la situación lo ‘pone triste’, ya que deberá replantear sus gastos para cumplir con su preparación.

Un deportista no debería estar buscando patrocinios, pues es algo desgastante, además de que interrumpe los entrenamientos. Tengo que pagar mis proteínas, nada más de eso son cinco mil pesos, además de gimnasio, masajista, alimentación, gasolina, etc. Con diez mil pesos, la verdad, es que no haces nada”, señala.