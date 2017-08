Negligencia en Issste Cozumel, pone en riesgo a embarazada

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Elsa Aguilar Torres, usuaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Cozumel, denunció que la falta de médicos en la isla está poniendo en riesgo su embarazo.

Afirmó que no ha podido obtener una incapacidad, necesaria para trasladarse a la ciudad de Mérida, para poder dar a luz a ocho meses de su estado.

También te puede interesar: Empleado del Ayuntamiento se niega a apoyar a víctimas de accidente

El lunes se le negó este certificado de incapacidad materna debido a que el médico de turno no se presentó a laborar y no hay fecha para que se le expida el documento. Hasta la tarde de ese día no se había podido localizar a la directora de la clínica, Lourdes Cabrera Maldonado.

La denunciante se dijo preocupada debido a que el lunes que se presentó a su cita a las 9 horas en la clínica de medicina familiar localizada en la colonia Adolfo López Mateos, pero 20 minutos después el personal de recepción le comunicó que el ginecólogo de turno no se presentaría.

Los motivos de la ausencia del galeno no le fueron revelados, por lo que se le recomendó reagendar su cita para que éste le expida su incapacidad. Cuando intentó entrevistarse con la directora del hospital, ésta tampoco se encontraba.

Sobre la ausencia del ginecólogo Hugo Rechy Cruz se buscó a la doctora Lourdes Cabrera pero no respondió a las llamadas telefónicas.

Elsa pidió a la delegada estatal del Issste volver los ojos a la clínica de la isla para que este tipo de episodios no afecten a los derechohabientes del estado, pues la ausencia injustificada de los galenos no es cosa que se pueda pasar por alto.