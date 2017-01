Novedades Quintana Roo

Rubi Velazquez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Empleados de marketing en el área de promotoría, marcharon ayer pacíficamente para mostrar su inconformidad por las labores extra que les son requeridas por parte de tiendas de autoservicio y a cambio de su pase diario de salida, por lo que con la frase de “No a la explotación laboral”, recorrieron de la glorieta “El Ceviche” al Palacio Municipal.

En punto de las 14 horas de este sábado, comenzaron a llegar decenas de promotores multi-marcas con cartulinas y plumones en mano, para armar las consignas que guiarían al contingente esperado: alrededor de dos mil trabajadores; sin embargo, al lugar acudieron sólo 81 trabajadores.

Juan Carlos García Hernández, promotor de multi-marcas y líder del movimiento encabezado por la Asociación Nacional de Trabajadores del Marketing, indicó que el cálculo de los ciudadanos que se darían cita ayer fue realizado con base al total de empleados de este rubro en Benito Juárez, mismo que supera las dos mil personas.

La principal petición de los manifestantes es el retiro de la política de pases de salida al interior de las tiendas en la zona: Aurrerá, Walmart, entre otras, ya que para obtener la firma en dichos documentos por parte de personas en puestos gerenciales, en muchos de los casos, los promotores son obligados a realizar labores de limpieza o mantenimiento en áreas que se encuentran fuera de su sector laboral y, por ende, de sus responsabilidades.

A cambio de retirar esta regla, ellos se comprometen a realizar su labor en tiempo y forma, así como avisar de su llegada y salida a los líderes de cada tienda, y de ser necesario, a aceptar que su trabajo sea revisado antes de partir, evitando dejar labores inconclusas.

Piden respeto

“Sólo pedimos respeto a nuestra labor y un alto a la explotación, no es justo que realicemos labores de limpieza en áreas generales o acomodo de artículos que no son de la empresa para la que laboramos, y por los cuales no se nos paga un sueldo”, dijeron asistentes a la movilización.

Aún con lluvia, los trabajadores caminaron de la glorieta “El Ceviche” a la Plaza de la Reforma, frente a Palacio Municipal, donde continuaron demandando al unísono sus exigencias.