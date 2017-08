Conoce cómo puedes activar una Alerta Amber (video)

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Si tienes algún familiar desaparecido o conoces a alguna persona que sea víctima de algún delito grave por esa ausencia, esta información te puede interesar.

En entrevista con Danni Pastrana Solís Director de Investigación y Acusación de la zona norte de la Fiscalía del Estado, explica el proceso para hacer la denuncia de una persona desaparecida.

Para activar una Alerta Amber no existe un requisito en particular ni documento que deba llevar la persona cuando algún familiar o amigo se extravía. Ya no existe la espera de 72 horas o un día para poder reportar una desaparición.

Solo aplica para menores de edad, el protocolo nacional así lo establece, el requisito principal es que debe ser menor de 18 años.

Se necesita que la información sea lo más concreta posible y que el pequeño o pequeña este en un peligro inminente de sufrir algún delito grave para emitir la alerta o pre- alerta.

El director destacó que cualquier persona puede realizar la denuncia, y que no necesariamente debe ser familiar directo.

Para hacer el reporte de desaparición pueden acudir directamente a la Fiscalía, o bien publicarlo en redes sociales para que posteriormente, las autoridades se comuniquen con los familiares.

