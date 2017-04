Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Perla Cecilia Tun Pech fue la única de los 11 alcaldes de Quintana Roo que no asistió a la Reunión Plenaria entre los Tres Órdenes de Gobierno del Estado de Quintana Roo, junta que fue encabezada por el Carlos Manuel Joaquín González, primer mandatario estatal en Puerto Morelos el jueves 27 de abril. A esta reunión asistieron todos los delegados federales y funcionarios estatales por lo que los alcaldes tiene la oportunidad de manifestar sus necesidades y plantear proyectos. Durante la sesión ordinaria de cabildo número 16 los regidores reprocharon a Perla Tun esta actitud.

La Unidad del Vocero del Gobierno del Estado de Quintana Roo emitió un comunicado en el que afirma que fueron 11 los presidentes municipales que fueron a la reunión; sin embargo Perla Cecilia Tun Pech estuvo a lo largo del día en la isla de las golondrinas.

También te puede interesar: Continúan las quejas en la cárcel de Playa del Carmen

Durante la sección de asuntos generales los regidores le reprocharon a Perla Tun su ausencia, en especifico por el concejal José Luis Chacón Méndez, quien pidió a la alcaldesa tocar puertas y presentar proyectos para sacar a delante en Cozumel y abandonar sus discursos de culpar de todo lo que no puede concretar a la administración pasada.

Le pidió salir de sus oficinas no esperar a que los delegados o funcionarios federales lleguen a ella a tocar la puerta de su oficina.

También le recriminó que en el parque en el que se desarrolló la sesión un total de ocho policías y varias patrullas, además del director y a la subdirectora de Seguridad Pública estuvieran presentes mientras la ciudad sufren de robos a comercios, casa habitación, restaurantes y asaltos callejeros.

Reunión en Puerto Morelos

Por su parte la regidora Georgina Ruiz Chávez le pidió a la alcaldesa que diera a conocer los motivos por los que no se presentó a la reunión en Puerto Morelos.

Solicitó a la presidenta municipal mostrar madures política y acudir a las convocatorias que hace el gobernador de Quintana Roo. "…la única que no acudió a la reunión fue usted" (sic), le planteó la séptima regidora pero Tun Pech guardó absoluto silencio.

"…la única que no acudió a la reunión fue usted"

Esta no es la primera vez que Perla Tun no asiste a una reunión encabezada por Carlos Joaquín, la más reciente fue el 24 de abril a una firma de convenio en materia de educación a la que no se molestó en asistir pese a lo trascendental del acuerdo.

Otra más fue en noviembre de 2016 pasado cuando no asistió a la firma del pacto por la austeridad promovido por el mandatario estatal y que hasta el momento no se ha adherido el municipio que gobierna.