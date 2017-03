Playa del Carmen es… ¡Refugio de delincuentes!

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La detención de un par de delincuentes de Italia y Colombia durante la última semana, por parte de la Policía Federal en Playa del Carmen, reinició la discusión sobre la utilización del destino como refugio para prófugos extranjeros.

En la experiencia de Jorge Zabaleta Pellat, abogado especializado en trámites migratorios, desde los años 90´s en esta ciudad se ha dado este fenómeno de manera recurrente, por lo que se debe poner atención coordinada entre las autoridades federales, estatales y municipales, cuidando las formas para no afectar el turismo, ni a los habitantes legales.

“Siempre lo ha sido. No solo la Riviera Maya, si no todo Quintana Roo, no es nuevo que se detienen extranjeros que están perseguidos por las autoridades judiciales de sus países de origen o de la Interpol o FBI en México. No solo extranjeros, también mexicanos. Desde 1997, que yo llegué ha sido refugio de perseguidos”, dijo el abogado.

De acuerdo a estimaciones de la secretaría general del ayuntamiento de Solidaridad, actualmente hay alrededor de 30 mil residentes extranjeros en la geografía local, lo que representaría un poco más del 10% de la población en el municipio.

“Hay un esfuerzo fuerte entre la Policía Federal, la Municipal y la Estatal, para realizar en conjunto las actividades de vigilancia y prevención de delitos. Y las áreas de investigación e inteligencia de la federal han dado pie a esas detenciones, no queda más que celebrarlas”, dijo el funcionario local.

De acuerdo a los resultados del Censo Municipal de Solidaridad, realizado con el Consejo Municipal de Población a mediados del año 2014, la estadística reflejaba que los habitantes locales no nacidos en nuestro país alcanzaban poco más de los 24 mil registros de manera oficial, aunque se ha reconocido que existe un porcentaje clandestino.

Al respecto Cristina Torres Gómez, presidenta municipal de Solidaridad, destaco la importancia de los trabajos coordinados entre los 3 niveles de gobierno, especialmente con el Instituto Nacional de Migración, aunque reconoció que representantes de dicha dependencia federal no se han presentado ante la actual administración.