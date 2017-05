Firman convenio para impedir acceso a la playa

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Por medio de la firma de un convenio entre la administración de Playacar fase I y el Ayuntamiento, se formaliza la restricción del paso de ciudadanos que no habitan en esa demarcación, pese a que son áreas municipales que permiten llegar a la playa.

Arturo Regalado Hendricks, director de Desarrollo Urbano, dio a conocer el presente convenio que se firmó este año entre el Ayuntamiento y los representantes de Playacar fase I; dicho documento contiene como puntos principales el ingreso a la zona en horario de 9 a 18 horas con identificación dejada en la entrada.

Playacar fase I sirve de paso para llegar a tres acuerdos de destino para ingresar a la playa, de los cuales dos de ellos, los situados en la calle Esmedregal de Caleta y Delfín de Baja Mar, datan de 2014 cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó tal beneficio al Ayuntamiento para el disfrute de la población.

Y aunque Alma Rodríguez, administradora de Playacar fase I, dijo que están dejando pasar a cualquier persona, lo cierto es que habitantes señalan que en algunas ocasiones los guardias de seguridad no permiten el paso a algunos ciudadanos.

Este convenio tendrá el mismo tiempo de duración que la actual administración municipal al frente de la responsabilidad pública, por lo que una vez concluido el período, se tendrá que renovar con el siguiente gobierno.

En los anteriores ayuntamientos no se firmó ningún tipo de convenio, explicó Regalado Hendricks, no obstante estos lineamientos parcialmente ya los aplicaba la administración de Playacar fase I, que no permitía deambular de manera libre a los pobladores que no habitan en esa zona, especialmente por la calle Bahía del Espíritu Santo, el cual es la principal vía de esa demarcación y la recorre de norte a sur.

De acuerdo con el convenio, el también llamado fideicomiso denominado Impulsora Playacar S. A. de C.V., tiene representación del 72% de los propietarios de los lotes del fraccionamiento Playacar fase I; asimismo se destaca que será esta misma sociedad que proveerá de la mayor parte de los servicios públicos para esa demarcación.