La Policía Celestial está en Cancún (video)

CANCÚN, Q. Roo.- “Donde la luz llega, se tienen que ir las tinieblas”, con esa frase como lema llegó ayer a Cancún la Comisión Celestial de Seguridad (CCS), también conocida como Policía Celestial, en busca de un cambio positivo para Cancún, tras la ola de corrupción, inseguridad, delincuencia y otros problemas sociales que atañen a la región, todo esto mediante el encuentro o reencuentro con Dios por parte de elementos de corporaciones de seguridad.

El objetivo es que las corporaciones policiales tengan una relación con Dios, sin importar la religión que profesen y combatir desde el actuar de cada elemento de seguridad la corrupción local, además de reafirmar su compromiso con la ciudadanía, en busca de la disminución de los índices delictivos en la región, todo esto partiendo de pláticas que llevarán integrantes de la agrupación hasta las instalaciones de dependencias ministeriales, municipales, estatales y federales, comentó Leonel Alfredo Guillermoprieto Chávez, comisionado nacional de la CCS.

“A Dios no le interesa tu religión, a Dios le interesa que tengas una relación con él”, por ello la labor de los policías celestiales será llevar su testimonio al dejar atrás la corrupción y al mismo tiempo dar a conocer la palabra de Dios.

Señaló también que la corrupción se origina por la falta de proximidad y de esa problemática se desencadenan otros de los problemas sociales ya mencionados, de ahí la necesidad de actuar.

“Cada quien tiene que aportar su granito de arena porque aquí vivimos, porque nos interesa, podíamos haber salido huyendo cuando comenzó la violencia, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es cambiar este lugar, porque es nuestro, Dios nos trajo a esta tierra de nicho y miel y precisamente por eso hemos tenido y obtenido tantas bendiciones en Cancún”, dijo Alicia Zermeño Santana, pastora de la iglesia cristiana Ministerios del Reino.

La región requiere que la gente que venga tenga un propósito de vida y no venga a abusar sino a aportar, “mis hijos viven aquí, mis nietos también, yo no les voy a heredar una fortuna pero sí les voy a heredar una tierra libre donde ellos puedan disfrutar, donde no se tengan que esconder a las ocho de la noche, donde no tengan ningún temor”.

Orígenes de la Policía Celestial y su paso por Cancún

La Policía Celestial comenzó a nivel nacional en Chihuahua, el 22 de septiembre de 2007, y actualmente cuenta con cinco mil 200 elementos encomendados a distintas partes del país.

En el caso de Quintana Roo se encuentran en la zona 13 integrantes, quienes con apoyo de los integrantes de la iglesia cristiana, tendrán acercamientos con las corporaciones de seguridad entre hoy, sábado y la mañana del domingo, invitando a que accedan a recibir las pláticas, y esperan con éxito cerrar la labor de acercamiento, el domingo 23 de abril, en una cena-conferencia titulada “Honrando a los valientes de la ciudad”, dedicada a los uniformados locales, estatales y federales que laboran en Cancún y para sus familias.

A partir del domingo, el seguimiento de la labor estará a cargo de los integrantes de la iglesia cristiana Ministerios del Reino, avalada y supervisada por la CCS desde la sede nacional de la agrupación, ubicada en Querétaro.

Vestimenta autorizada y regulada por la Secretaría de Gobernación

Respecto a la vestimenta de la Policía Celestial, la agrupación indicó que el diseño dista mucho de ser igual al de elementos federales, además de ser diseñada por ellos mismos con imágenes relacionadas a su labor y contar con el registro como asociación religiosa ante la Secretaría de Gobernación y al que su titular como ministro de culto.

Entre las imágenes que destacan se encuentran la bandera nacional mexicana, una Biblia, el resplandor de Dios, y una estrella de siete picos que representan las siete coronas indicadas en la Biblia.

Además de recalcar que su traje de presentación es de gala y que a las instancias de seguridad acuden sin él, y con una playera sport con la leyenda de Policía Celestial.

