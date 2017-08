Estudio a 50 alumnos del Cecyte III peligra por cuotas de inscripción

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Al menos 50 alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo (Cecyte) plantel Cancún III, no se han podido inscribir ya que no han pagado su registro.

Esta situación los tiene temporalmente fuera del ciclo que inicia la siguiente semana, ante esto dos madres de familia señalaron que se acercaron a la dirección del plantel para pedir una prórroga en el pago, y las autoridades se los negaron, con el argumento de que hay más estudiantes afuera en busca de un espacio.

Hasta ahora la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) no ha dado una postura como tal. Actualmente el bachillerato forma parte de la educación obligatoria, por lo tanto tendría que ser gratuita, sin embargo, cada semestre deben de pagar entre mil 500 y dos mil cuatrocientos, según sea el subsistema.

En entrevista con dos madres de familia quienes pidieron no sea publicado su nombre por miedo a represalias, estas señalaron que es la primera vez que se vieron rebasadas económicamente, y no piden que les eliminen el cobro, únicamente piden una prórroga para ajustar sus ingresos y posteriormente pagar.

“Por no pagar, mi hijo no está inscrito, y te repito, no es que no quiera hacerlo, lo haré, pero ahora no tengo un solo peso, tengo otros dos hijos en primaria y recién promovido a secundaria, hay que pagar uniforme, útiles, calzado, comida, pasajes”, comentó una de las madres.

En una situación similar, una madre de familia decidió cambiar de plantel a su hijo que había sido asignado al Colegio de Bachilleres Plantel Cancún dos, pero por el alto costo de la cuota de inscripción, decidió cambiar a su hijo al plantel número tres, para poder pagar en tiempo y no perder su lugar.

Las autoridades de la SEQ desconocen totalmente de estos 50 casos en el Cecyte III, y la problemática con el otro menor en el Colegio de Bachilleres.

Este lunes iniciaron actividades dos subsistemas de bachillerato, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), y el Colegio de Bachilleres, este lunes harán lo propio el resto de planteles del Cecyte, Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar), y el Centro de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios (Cbtis).