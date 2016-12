Licety Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Desde octubre, en el malecón Tajamar ambientalistas en sus recorridos han observado recale de peces muertos, el último registro fue de hace dos semanas por lo que preparan una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR), dijo Katherine Ender Córdova, representante de Guardianes del Manglar Cancún.

“Estamos aún recopilando pruebas por el desequilibrio ecológico, la alta contaminación al medio ambiente, a la atmósfera, el agua del lugar, al suelo, así como a los recursos naturales y daños a la salud”, añadió.

También te puede interesar: Impiden la contaminación de más de 45 millones de litros de agua

Derivado de una denuncia que le hacen llegar a la activista ambiental, al hacer el recorrido en el sitio pudo observar peces flotando en la laguna Nichupté, recalando a la altura de Tajamar en uno de los extremos, donde hay una pequeña entrada de agua al manglar, en el lugar los peces presentaban un color blanco y estaban ya inflados, el agua tenía espuma blanca, estaba turbia y verdosa, con presencia de pasto flotando.

Ante este problema pidieron a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua que realizara una intervención a fin con expertos e inspectores para determinar la gravedad de los hechos y emitiera una recomendación para que se adopten las medidas necesarias para la conservación de buen estado del agua, los humedales y manglares que colindan.

A esto se suma la fuga de agua clorada en el interior de unos de los predios de Tajamar, ubicado en la Supermanzana 6, lote ocho, en donde hay un pequeño manglar donde habitan cocodrilos, supuestamente el flujo de agua contaminada viene del cárcamo de agua que hay en un costado del malecón y que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo tiene mucho que ver, el hecho también se le dio conocimiento a las autoridades correspondientes, añadió.

La Profepa le comunicó que le daría seguimiento a ambos sucesos, pero hasta el momento no hay inspección, estudios del agua o alguna investigación, por lo que ingresarán a la PGR la denuncia, la demanda no está formal porque están investigando la fuente de contaminación quién es, hasta ahora saben que son los que tienen casas, hoteles, restaurantes que no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y los desechos van directo a la laguna.

(Foto y video: Israel Leal)