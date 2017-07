Conforman proyecto para obtener electricidad del nopal

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria (AMII) adelantó que desde hace un año se está desarrollando un proyecto de generación de energía eléctrica con base en la biomasa del nopal y será en este 2017 cuando se buscarán los permisos para comenzar su edificación.

El sitio comprende un terreno de dos mil hectáreas en el límite de Solidaridad y Lázaro Cárdenas, donde se hará una inversión de alrededor de 200 millones de dólares.

“Es una planta de energía basada en tecnología mexicana que se está viendo (…) se fermenta la masa del nopal y es así como se obtiene la energía a través de la biomasa” explicó Gutiérrez Gómez.

Con la puesta en marcha de una planta que reúna estas características, la Península de Yucatán sería de los pocos puntos en el país que tenga una tecnología de este tipo.

Este proyecto es visto por buenos ojos por Gabriel Ermilo Baqueiro Meza, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien dijo que en el municipio hay 250 contratos que generan electricidad a través de paneles solares, en la que la paraestatal ocupa el programa de interconexión.

De acuerdo con fuentes consultadas, la obtención de energía eléctrica de esta manera, resulta hasta en un 50% menos costosa que la obtenida por medios tradicionales de gran escala y mucho más barata de la que se genera por medio de la quema de hidrocarburos.

Sin dar más detalles, comentó que la constitución de un proyecto de esta envergadura, es la muestra que en la región, los hechos de violencia no han actuado en menoscabo del lanzamiento de empresas de otros giros diferentes al turismo.

“Nosotros como el resto de la ciudad también estamos preocupados por los últimos hechos de violencia que hay en el destino y en la misma medida creemos que estamos en una situación donde no ha habido una incidencia la cual no haya generado una gran afectación (…) ojalá que esto no se vuelva cotidiano, esperemos que pronto pase esta situación”, dijo el líder inmobiliario.