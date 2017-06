Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Este año la Secretaría de Salud (Sesa) destinará 20 millones de pesos extra para combatir al mosco Aedes aegypti.

Efraín Lizama Ávila, director de los Servicios Estatales de Salud indicó que cada año erogan entre 150 y 200 millones de pesos en todo el Estado, de los cuales 80 millones se destinan para comparar insecticida para el combate al mosco. El resto del recurso es para otros programas y pago de nómina.

“Estamos trabajando con la certeza de que tengamos un incremento en nuestro presupuesto para insecticida, maquinas nebulizadoras, termonebulizadores y uno que otro vehículo para reforzar”, indicó.

Dijo que el trabajo para combatir al dengue, zika y chikungunya, es permanente especialmente la eliminación de criaderos de moscos, especialmente ahora que está circulando el virus de la fiebre amarilla en varios países de América.

“Nuestra gran protección es que la ciudadanía no tenga recipientes y que éstos no se conviertan en criaderos, en todos los municipios hemos hecho campañas de eliminación. Le pedimos a toda la ciudadanía que no tenga en sus casas embases, llantas, que los tinacos los cubran y que les permitan el paso a los trabajadores de vectores”, comentó.

Indicó que los focos rojos se dan mayormente en las zonas urbanas, donde la población acostumbra a tira recipientes de plástico, especialmente en ciudades como Chetumal, Cancún y Playa del Carmen.

De acuerdo con la información de la dependencia de salud, el reporte del año pasado indican que anualmente gastan más de 20 mil litros de diversos tipos de insecticida, cantidad menor a la que indicó el director de los Servicios Estatales de Salud (80 millones de pesos).

Según la tabla de consumo del insecticida, el gasto económico anual es de 13 millones 589 mil 770.18 pesos, que equivale a 20 mil 188 litros consumidos.

El municipio capitalino es donde aplican más insecticida con más de seis mil 300 litros, seguido de Benito Juárez con más de tres mil 160 litros, Solidaridad con dos mil 689 litros aplicados anualmente. Los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José maría Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum, les aplican entre mil 100 y mil 900 litros anualmente.

Los municipios de Cozumel e Isla Mujeres, reciben menos de 800 litros de insecticida para el combate al mosco Aedes aegypti.

Entre la composición química que utiliza esta el pirimifos-metil, clopirifos-etil y el malathión al 40%.