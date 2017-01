Teresa Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Recobra su esplendor la cobertura vegetal del mangle en Malecón Tajamar a un año de la devastación más grande del polígono en más de 40 hectáreas.

Hoy hace un año, se recuerda a un Tajamar que amaneció con decenas de policías resguardando el predio ya devastado, las 40 hectáreas de vegetación fueron arrancadas desde raíz.

Para los más de 40 trabajadores que operaban aquellas enormes máquinas de excavación, lo mismo daba pasar sobre mangle (botoncillo, rojo, blanco, cenizo), 65% de la cobertura vegetal de la zona es de selva baja (chechén, uva de mar, palma chit, ciricote de playa, chaca rojo).

De las especies de flora y fauna que habitaban la zona, cuatro de las especies amenazadas de flora y fauna estaban protegidas bajo la Norma Oficial Mexicana (Nom 59- 2010).

Ni las chachalacas, cenzontles, calandrias, guaco, pájaro carpintero, garza tigre, iguana rayada, lagartija toloc, cangrejo azul o cocodrilo de pantano detuvieron aquellas máquinas que su fin era desaparecer, en cuestión de horas, la mancha verde de Tajamar para darle entrada a nuevos proyectos de inversionistas extranjeros.

Se recuerda aquella noche y amanecer de sábado cuando más de 40 hombres trabajaban dentro del predio, rascaban desde lo más profundo del mangle y arrancaban desde raíz todo tipo de vegetación, sin embargo, hoy la selva baja y mangle devastado comenzaron a expandirse y dieron un respiro a este terreno ya devastado.

Ambientalistas desde entonces no han cedido, se mantienen pequeños grupos a los que se les ha llamado guardianes del Malecón Tajamar, el cometido es claro: que se ejerza la ley en contra de quien resulte responsable de la devastación de una zona natural con fauna silvestre de más de 24 especies.

Las siete denuncias presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos, ambientalistas informaron que todas fueron turnadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “esta dependencia no ha hecho nada, todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, sin embargo, a la visitadora no le ha importado, es muy triste que a un año nada se ha hecho”, dijo Gerardo Solís Barreto, ex presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos.



La Profepa en sus visitas a la zona afectada, asegura hubo evidencia de remoción de vegetación, relleno, nivelación y compactación de sascab: “…se observó residuos de vegetación, espejos de agua y fauna silvestre…”, sin embargo, exoneró la responsabilidad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), pues las actividades de remoción de vegetación se efectuaron con autorización en materia de impacto ambiental vigente otorgada por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Es evidente que hubo caso omiso desde el origen a la existencia de manglar en la zona y esto no hubiera pasado si Quintana Roo tuviera seguridad jurídica, pero no es así”, expresó Solís Barreto.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) se ha pronunciado en contra de la devastación en la zona de mangle y ha reiterado que se debe cuidar no violentar el estado de derecho en materia ambiental.

Foto: Luis Soto

Actualmente la Profepa atiende 20 juicios de amparo promovidos ante Juzgados de distrito con sede en el estado de Quintana Roo, ambientalistas como Katherine Ender Córdova, continúan a punta cañón, refiere les motiva seguir adelante, ahora con el proyecto de restauración y compensación y la creación de un jardín botánico.

“Llevamos 80% de avance legal, la lluvia de amparos en contra de lo que autoridades ambientales resolvían a favor de terceros de Malecón Tajamar, fortalecieron, más de mil 800 denuncias concentradas ante la Profepa que lograron la suspensión de cambio de uso de suelo, Fonatur tenía la tutela y manejo del inmueble, pero su proyecto venció y perdió el derecho, por ello luchamos para que esos derechos se nos devuelvan a los ciudadanos”.

Contexto

El proyecto Malecón Tajamar es un desarrollo inmobiliario promovido por Fonatur con salida a la Laguna de Nichupté. Tiene una superficie de 78 hectáreas destinadas para vivienda, oficias y áreas comerciales, además se tiene contemplada la edificación de la primera basílica de la Iglesia Católica en la entidad. Fonatur hizo una inversión de más de 500 millones de pesos para su urbanización desde el año 2000. Cuenta con una rambla turística de 617 metros de longitud y un camellón de 40 metros de ancho con la intención de darle espacio a actividades recreativas y culturales. En 2005 se otorgaron los permisos ambientales, estos vencían en 2016, sin embargo, fue hasta 2013 que el proyecto se echó a andar. Organizaciones como Greenpeace, Grupo Ecologista del Mayab, Flora, Fauna y Cultura de México, Cemda y Salvemos Manglar Tajamar iniciaron con lluvia de amparos contra el proyecto.

Datos

México 5 lugar en manglares a nivel mundial

Quintana Roo 27 áreas naturales protegidas: 19 federales, 8 estatales. Superficie 1 millón 646 mil 232 hectáreas.

Mil 500 hectáreas de manglar en Quintana Roo

Proliferación de construcciones en Cancún:

1976 Cancún contaba con 30 fragmentos de manglar

2011 el número creció a 167

Mangle es una barrera natural que detiene la fuerza de los huracanes y tormentas tropicales que con frecuencia ocurren en diversas regiones del país.

4 focos rojos para el manglar: Nayarit, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.