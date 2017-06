Finlandia, a la vanguardia educativa

Cada año nos sorprendemos y deprimimos cuando se revelan los datos del PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) y vemos que una vez más, México se ubica en lugares vergonzosos y sobre todo, preocupantes. El caso es tan grave, que incluso los estudiantes mexicanos de las mejores y más caras escuelas privadas del país, tienen un nivel educativo más bajo que los estudiantes más pobres de Reino Unido, por ejemplo.

En el otro extremo del espectro, tenemos a Finlandia, Estonia, Canadá, Singapur y Japón, con los mejores resultados.

El caso particular de Finlandia es muy interesante dado que su sistema rompe con muchos paradigmas, y contrario a lo que cualquiera pensaría, como vemos, les ha dado excelentes resultados.

Para empezar, los niños no hacen tareas. Para las autoridades educativas es simplemente un concepto obsoleto. Argumentan, y con mucha razón, que los niños deben tener sus tardes libres para eso, para ser niños. Para jugar, divertirse y también para realizar muchas otras actividades, desde pasatiempos, como tocar algún instrumento, hacer deporte o leer, hasta simple y básica convivencia familiar.

En este mismo tenor, los horarios de clase son ahora más reducidos. En Finlandia descubrieron que menos tiempo en la escuela genera mayor productividad y motivación en el alumnado. Según explica Leena Liusvaara, directora de un colegio en dicho país, en una entrevista realizada por el cineasta Michael Moore, el cerebro necesita descansar, y si sólo trabaja y trabaja por horas, sin cesar, el estudiante deja de aprender y asimilar el conocimiento.

Así los finlandeses tienen los horarios escolares más cortos, con los mejores resultados de aprendizaje.

En cuanto al plan de estudios, mientras que en muchos países materias como arte y música ni siquiera se imparten, e incluso en muchas escuelas de Estados Unidos han sido eliminadas por no ser “prácticas” para fines laborales a futuro, en Finlandia es todo lo contrario. Educación física, arte, poesía, cocina, canto y música, se imparten con la finalidad de que los alumnos desarrollen sus capacidades cerebrales de forma integral.

Otro aspecto a destacar es que en Finlandia las escuelas privadas no existen. Es ilegal abrir una escuela y cobrar matrícula; la educación ahí no es un negocio. Todos los planteles son públicos y manejan exactamente el mismo método, por lo que los padres no tienen que preocuparse por buscar “la mejor”.

Este aporta varias ventajas, como el hecho de que los padres ricos tienen que apoyar el sistema y contribuir a que las escuelas sean de alta calidad, pues no tienen opciones.

Esto también genera un ambiente de igualdad y respeto, ya que los niños ricos conviven hombro con hombro con los de pocos recursos, son sus amigos, y eventualmente, cuando crecen y se insertan al mercado laboral, hay una mayor empatía y trabajo conjunto que cuando las clases sociales viven eternamente separadas.

El aprendizaje de idiomas es otra fortaleza del sistema, dando como resultado que los jóvenes adolescentes dominen tres lenguas o más.

Además, los útiles, libros de texto, la atención sanitaria y dental, así como la comida, son gratuitos. Y si un alumno vive a más de cinco kilómetros de la escuela a la que asiste, el Estado cubre el costo de transporte.

En cuanto al profesorado, tiene un nivel de formación extraordinaria, con una selección previa muy exigente, como ninguna otra. Aquí, los aspirantes a maestros sólo pueden aprobar con calificaciones superiores a 9, y para ejercer, todos los docentes deben tener una maestría. En Finlandia ser maestro es un honor y es probablemente la profesión más valorada.

Definitivamente, hay mucho que aprender de este pequeño país escandinavo que un día decidió mejorar su sistema educativo, con impresionantes resultados.