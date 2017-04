Se retiran antorchistas del palacio municipal de Bacalar

Javier Ortiz / SIPSE

BACALAR, Q.Roo.- El grupo de antorchistas que se encontraban plantados en los bajos del Palacio Municipal de Bacalar desde principios de febrero, retiraron su campamento la noche del sábado pasado de manera intempestiva. Dimas Romero González, dirigente estatal del Movimiento Antorcha Campesina en el estado, señaló que llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento de Bacalar que solventa de manera parcial el pliego petitorio.

“Nos sentamos a platicar con el presidente y se comprometió a resolver. Van a incluir a los compañeros en los programas de piso firme, baños ecológicos, de vivienda, en los programas de desazolve y mecanizado, apoyos a las amas de casa con pollas ponedoras y van a coordinarse con el Gobierno del Estado para resolver el asunto de la colonia”.

Solicitaban que se incluya a mil campesinos que fueron excluidos del apoyo de siniestro de cultivos, a cambio de ello los van a incluir en el programa de Empleo Temporal.

Dijo que aunque no resuelve completamente las necesidades de la gente, “en una lucha no se gana nunca la satisfacción total de las necesidades, tomando en cuenta que no son los únicos bacalarense. Una alocución aceptable es lo que buscábamos y eso ofrecieron. Bajaremos otros apoyos por otras vías para cubrir más necesidades”.

El miércoles pasado, un integrante de esta agrupación fue detenido por la policía municipal cuando intentaba afianzar el campamento donde se encuentran desde hace más de dos meses, lo que provocó la ira de los manifestantes que aseguraron que no se moverán hasta que les resuelvan sus demandas “sólo nos prometen y no cumplen, no nos iremos con promesas bajo el hombro”, dijeron esa mañana.

Sin embargo, las humildes familias volvieron a sus comunidades la tarde de este sábado, en espera del resultado de las negociaciones de sus dirigentes con las autoridades, tras enfrentar varias semanas las inclemencias del tiempo, que propició que varios de sus hijos enfermen de las vías respiratorias y gastrointestinales.

El vocero del ayuntamiento, Prudy Alcocer Puc, dijo desconocer el acuerdo que pactaron los líderes antorchistas con las autoridades.