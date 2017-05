Sin sanción para basurero clandestino

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Personal de Inspección y Vigilancia de Ecología Municipal informó que no pueden impedir la operación del rancho que tira los desechos al aire libre, porque ellos tienen documentos con sello del gobierno de la administración anterior, aun cuando la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) aseguró que no se tiene registro de la autorización.

Sin embargo, como se publicó el pasado miércoles, la SEMA, en respuesta a una solicitud hecha a través del sistema de Transparencia, se informó que durante la administración de Roberto Borge Angulo no se emitió ningún permiso en favor de Roberto Reynosa Rodríguez, a nombre de quien está el rancho a las afueras de Cancún en la carretera libre Cancún-Leona Vicario, habilitado como Centro de Acopio de Residuos Orgánicos.

También te puede interesar: Antiguo basurero de Cancún arde en llamas

Desde marzo de 2016, vecinos acudieron ante instancias municipales para pedir sea clausurada la actividad con el argumento de que contaminaban el aire con los olores que despedía, además del suelo y subsuelo por el vertido de los lixiviados sobre el piso, y en algunos casos, sobre el predio vecino.

En mayo de 2016 la actividad fue clausurada durante tres días, porque al realizar la inspección no contaban con documentos que acreditaran la legalidad de la actividad, sin embargo, el representante acudió ante las autoridades municipales, presentó unos documentos, y la clausura fue removida.

Desde entonces, las quejas han sido seguidas, pero Ecología municipal indica que no puede haber sanción, ya que cuentan con permisos otorgados por la administración anterior de la SEMA, que según Genny Grau Ruz, jefa del departamento Jurídico de la dependencia, no fueron emitidos, porque no se tiene registro en el archivo histórico.