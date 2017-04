Personas con kilos de más pueden mejorar su estilo de vida

Rubi Velázquez/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De las 288 mil personas con sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida en Quintana Roo, 95 % de estas no presentan algún padecimiento que las haga mantenerse en esa condición como en el caso del hipertiroidismo, de modo que con decisión y una buena alimentación, su condición de vida podría cambiar.

De acuerdo con datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y especialistas en nutrición, a nivel estatal con alrededor de un millón 600 mil habitantes, por lo menos 18% de su población sufre de sobrepeso y obesidad.

Sin embargo 95% de los casos con obesidad, son del tipo exógeno, el cual se debe a un exceso en alimentación alta en grasas y a los hábitos sedentarios de las familias, de modo que el porcentaje restante es aquel de tipo endógeno, relacionado con problemas endocrinos o metabólicos del individuo, dijo Mariana Placencia, médico especialista en temas de obesidad.

La adicción a la comida y diversos tipos de desórdenes alimenticios son tratados también en el Centro de Tratamiento para Adicciones Montecristo, donde se brinda atención multidisciplinaría con la ayuda también de las familias de los afectados.

Masa Corporal

“La obesidad es un punto muy importante en Cancún, en Quintana Roo, en México, que la gente, y mis compañeros médicos y el personal de salud no hemos sabido manejar, porque si lo hubiéramos sabido manejar no tendríamos tanta alza y tanto porcentaje de casos diarios reportados, yo trabajo hoy en día para la Secretaria de Salud SESA y todos los días más o menos ingreso al censo aproximadamente entre cinco y siete personas con índices de masa corporal arriba de 40, que me habla de una obesidad mórbida”, indicó.

Asimismo destacó que índices de masa corporal del 25% al 29% son normales y llegar a ellos tendría que ser el objetivo de muchas personas, ya que la obesidad es cambiable y prevenible.

Ella es una de las especialistas que se encuentra dentro del proyecto “Gente Xtraordinaria haciendo cosas Xtraordinarias”, quienes acercarán pláticas y talleres a la población, en beneficio de la rehabilitación de adolescentes y jóvenes al interior del Centro de Tratamiento para Adicciones Montecristo.