Grave rezago en telesecundarias

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 13 mil 700 alumnos del nivel de telesecundaria continuarán en el próximo ciclo escolar 2017-2018, trabajando con libros obsoletos del plan de estudios de 2006, con un rezago educativo de cinco años.

También te puede interesar: Entregan uniformes a policías de Carrillo Puerto

El ciclo escolar pasado, las autoridades de educación básica hicieron las gestiones para que los alumnos tuvieran los libros de texto de secundarias generales y técnicas. Sin embargo, en este nuevo ciclo escolar, los maestros ya fueron notificados que continuarán trabajando con los programas de 2006.

Lo que significa que el subsecretario de educación básica de la SEQ, Rafael Pantoja Sánchez, no hizo las gestiones para que al menos, los primeros grados puedan tener libros actualizados.

Los libros vienen directamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), y las autoridades estatales tiene la autonomía y facultad para decidir hacer correcciones, es decir, reimprimir o en su caso imprimir guías nuevas que vayan acorde con la exigencia educativa.

Cipriano González Zúñiga, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem) en Quintana Roo y maestro de telesecundaria en servicio, indicó que los libros están obsoletos y no concuerdan con los actuales planes y programas, pues tienen un desfase de cinco años tomando en cuenta que los libros en el cual se basa todo el sistema educativo son del año 2011.

“Nos comunicaron que nos enviarán los libros con los planes y programas de 2006 y esto sigue siendo una gran incongruencia para los alumnos, pues con una Reforma Educativa vigente desde 2013, no es posible que no se atienda el rezago educativo”, indicó.

Hizo un llamado a las autoridades federales para que busquen abatir el rezado educativo de los materiales impresos para alumnos de telesecundarias, mismos que se ven afectados en su aprendizaje.

Mientras tanto, Alejandro Castillo Aguilar, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sitem y maestro activo en telesecundaria, indicó que hasta el momento no les han avisado sobre la llegada de los libros, ni siquiera tienen actualmente los libros de 2006.

Indicó que eso los obliga como docentes a que tengan que bajar material actualizado de internet, pero no todas las escuelas tienen el servicio, por lo tanto la Reforma Educativa, dijo, una vez más demuestra que no ha tenido avances en la cuestión educativa, pero sí se han enseñado con la cuestión laboral del docente, quien al final de cuentas no tiene las herramientas necesarias para poder impartir clases de calidad.