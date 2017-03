Priorizan seguridad para próxima temporada de huracanes

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Brindando más seguridad a la población en caso de una contingencia meteorológica, el coordinador estatal de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, confirmó el inicio de supervisiones a todos los refugios anticiclónicos en Quintana Roo, para que la próxima temporada de huracanes que arrancara el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre.

“Nos ha pedido el gobernador Carlos Joaquín González que supervisemos los 905 refugios anticiclónicos de la entidad, para que verifiquemos sus condiciones y hagamos las recomendaciones necesarias para salvaguardar la integridad de la población en caso de que se tengan que usar. Por eso hemos iniciado en el municipio de Othón P. Blanco con estos recorridos que nos permitirán evaluar sus condiciones”, indicó Martínez Ortega.

De acuerdo a un comunicado de Protección Civil, manifestó que uno de los principales problemas con los que se han encontrado, es que los tanques estacionarios de los comedores escolares no están empotrados, por lo que con los fuertes vientos de un huracán, estos pueden salir volando y ocasionar un percance mayor, además algunos planteles no cuentan con ventanas anticiclónicas o con los rieles para instalar las maderas, tienen los rieles pero las maderas no están, hemos pedido la poda de árboles que pueden ser de alto riesgo, la reparación de baños y cancelería.

El municipio de Carrillo Puerto es el que cuenta con el mayor número de refugios 223, después le siguen Othón P. Blanco y José María Morelos con 139 y 135 respectivamente, Bacalar tiene 98, Lázaro Cárdenas y Solidaridad albergan 81, Benito Juárez 70, Tulum 53 e Isla Mujeres y Cozumel 13 y 12 tentativamente, para recibir a una población de 150 mil habitantes.

Martínez Ortega aseveró que estas supervisiones estarán realizándose en coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC).