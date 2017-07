Me voy muy agradecido: ‘Chapo’

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Dramática se ha tornado la situación de los Tigres de Quintana Roo. Ahora, para no variar, además de la crisis deportiva y a nivel directivo que atraviesa, decidieron darle las gracias al manager Roberto ‘Chapo’ Vizcarra.

La noticia fue revelada a través de la cuenta oficial de Twitter de los bengalíes @tigresqroficial y más tarde, el propio Vizcarra, entrevistado por ‘Novedades de Quintana Roo’, lo confirmó.

“El hilo se rompe por lo más delgado, los resultados no se nos dieron. Por fortuna, dejó una muy buena relación con la directiva. Me voy muy agradecido con la organización porque me dio la oportunidad de ser campeón (2013 y 2015)”, consignó ‘Chapo’.

Hasta la apertura de la serie ante Vaqueros de Unión Laguna, sumaban 36 ganados y 49 derrotas (10 de éstas en sus últimos 11), ubicados en el cuarto lugar, a 17 juegos del líder sureño, Leones de Yucatán. Lo peor del caso, es que Bravos de León lo acecha, justamente por hacerse de la cuarta plaza.

Lo que sí, es que descartó cualquier rumor que apuntaba a un mal ambiente en el vestuario, como señalaban algunas versiones.

“No, nada eso (no hay un vestuario roto), repito, simplemente los resultados no se nos dieron, y punto”, apuntó.

Tras la desgastante campaña que vivió, reconoció, ‘tomaré un descanso’.

Curiosamente, mientras algunos de los felinos participaban en una firma de autógrafos en conocido restaurante de Malecón Las Américas, el cese de Vizcarra ya era ‘trending topic’ en redes sociales.