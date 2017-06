Se salen de las filas de la CTM más de 2 mil trabajadores

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Un grupo de dirigentes de diversos gremios dio a conocer su decisión de abandonar las filas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) debido a la falta de reconocimiento de la dirigencia estatal para conformar las federaciones en los 11 municipios del estado; la partida de los seis grupos en Solidaridad se suma a 19 más que han sucedido en otras demarcaciones.

“En 25 años en los 11 municipios no existe una sola federación municipal debidamente constituida y no porque los secretarios generales que han existido en cada uno de los municipio no hayan querido legalizar, sino porque no hemos tenido esa respuesta de la dirigencia estatal”, lamentó Marco Antonio Navarrete Hernández, exdirigente de la CTM en Solidaridad.

Las agrupaciones de Solidaridad que salieron de esa organización son el Sindicato de Tricicleros que se fue a la CROM y los demás tenían ante la CTM los registros 358 de músicos, 368 de tianguistas, 138 de la construcción, 313 de gastronómico y 317 de servicios, que en conjunto suman alrededor de 2 mil 500 agremiados.

Aunque se buscó a Luis Torivio Clavel, actual líder de la CTM en Solidaridad, no quiso dar una postura respecto de la salida de esos excetemistas, aunque agregó que posteriormente darán a conocer una re estructuración interna.

Navarrete Hernández aseguró que en las pasadas semanas ha habido otras deserciones en otros municipios del estado derivados de esa falta de reconocimiento como federaciones constituidas.

“En Cozumel seis organizaciones sindicales se fueron el pasado sábado, en José María y Morelos son seis y en Lázaro Cárdenas hace dos semanas se salieron son otras siete”, declaró.

Los datos más recientes en cuanto a la afiliación de la CTM rondaba los 7 mil trabajadores, por lo que esta desbandada en Solidaridad les disminuye alrededor de un 30% el número de agremiados.

Marco Antonio Navarrete indicó que de manera particular cada uno de los gremios que se ha separado buscarán una alternativa de afiliación de otra agrupación, aunque no descartan conformar un sindicato local para tener más autonomía.