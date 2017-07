Descartan en Q. Roos casos del virus coxsackie

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Salud (Sesa) en el estado, informó que no tienen casos registros del virus coxsackie en 2017; sin embargo, reconoció que no es una enfermedad monitoreada epidemiológicamente y que tampoco tienen registros del virus de años pasados.

En otros estados del centro del país, las autoridades de Salud y Educación han emitido alertas epidemiológicas en diversas escuelas por los casos atípicos que se han presentado del virus en niños menores de 10 años.

“No deja ningún tipo de secuela, además de que el virus siempre está presente en el ambiente, sobre todo, en verano y otoño”.

Edmundo Morales Galindo, subdirector de Epidemiologia de la Sesa, indicó que no descarta que se haya presentado casos en años pasados, pero muchas veces los padres de familia no le dan la importancia de llevarlos al médico al ser una enfermedad meramente benigna, es decir, el transcurso del mal es rápido y sin complicaciones.

Recordó en lo que va del 2017 no se ha notificado ningún caso relacionado con el virus en niños ni adultos en la entidad. En años pasados, dijo, la dependencia no tiene casos registrados, porque no es una enfermedad que sea monitoreada epidemiológicamente por no haber reportes frecuentes.

Resaltó que en redes sociales la enfermedad ha sido difundida de manera incorrecta, pues afirman que es una enfermedad nueva, cuando no lo es.

En el centro del país, desde hace dos semanas, los padres de familia viven con la preocupación de sus hijos puedan contraer el virus, que según reportes médicos es doloroso en quien lo padece.

En el Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, ya se emitieron las alertas sanitarias por los casi 200 casos del virus, que aunque en otros años se han documentado, en este, se están presentando sucesos de forma atípica.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, no existe vacuna para el virus y sus síntomas son fiebre alta repentina, dolor de cabeza y muscular, ampollas rojas y dolorosas en la garganta, lengua, encías, paladar duro, cara, palmas de las manos y planta de los pies, entre otros.