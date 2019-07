Los 3 secretos del carrito del súper para que compres más

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque aparentemente todo lo que está adentro de los supermercados está diseñado para facilitarnos la vida, el objetivo real es más oscuro de lo que crees. Y eso incluye a los carritos de compra, que, aunque parecen inocentes, realmente esconden secretos para favorecer al establecimiento.

Detrás de esa herramienta de metal hoy algunos trucos que seguro pensarás, que incluso son accidentales, sin embargo, de acuerdo con Business Insider y HowStuffWorks, ocultan usos engañosos que nos orillan a acabar con nuestras cuentas bancarias.

Aquí te dejamos los tres oscuros secretos que esconden los ‘inocentes’ carritos de supermercado:

1- El tamaño. Los carritos de supermercado están diseñados para verse relativamente pequeños (por su altura), pero en realidad tienen gran capacidad de carga en la cesta. A nivel percepción, rara vez llevaremos demasiadas cosas, hasta que vemos la cuenta.

2- Tu mano dominante. Gran porcentaje de las personas en el mundo, son diestras. Si has notado que tu carrito suele desviarse cuando avanza y piensas que es una falla derivada del uso, te equivocas. Generalmente se desvían hacia la izquierda, por lo que tendrás que utilizar la mano izquierda para llevarlo, lo que deja tu -posible- mano dominante libre para coger más productos.

3 - Freno. Si el carrito no puede ir más rápido es otra treta. No puedes avanzar con mayor velocidad, esto con la intención de hacer que vayas más despacio y veas más productos. Seguro tomarás algo que no planeabas.

(Con información de Dinero en Imagen)