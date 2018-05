Agencia

CHALCHIHUITE, Zacatecas.- Claudia Olivas Duarte, renunció a la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Chalchihuites, luego que denunció amenazas y el abuso sexual a una sobrina, dio a conocer Político. mx

También te puede interesar:

"yo si quiero como madre, como hija, como vecina, como mujer, quiero decirles que no abandono esta misión dentro de la política porque no me crea capaz de servirle a mi pueblo, a dos días de iniciar la campaña, vino de visita una de mis sobrinas originaria de Monterrey... mientras estaba en una reunión en la ciudad, ella llegó a mi casa y ahí un sujeto cuando ella abría la puerta, la metió a la casa, la golpeó, abusó de ella sexualmente, la ultrajó de una manera atroz...", contó en una entrevista que le hicieron tras anunciar su renuncia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó la existencia de una denuncia por parte de Olivas Duarte por el ataque sexual en el Distrito Judicial de Sombrerete: sin embargo, se desconoce si exista una por las amenazas en contra de la excandidata.

De acuerdo con la ex aspirante, los hechos se dieron se dieron el pasado 1 de mayo, cuando su sobrina, que estaba de visita en el municipio, procedente de Monterrey, fue violada por un hombre en el domicilio de la candidata, ubicado en Chalchihuites, a 221 kilómetros al noroeste de la capital del estado.

De acuerdo con El Financiero, la ex candidata narró que ella se encontraba en Zacatecas, realizando actividades de la campaña cuando se registró este delito; “nunca en la historia de mi pueblo había conocido algo así”, declaró.

Explicó que esa situación, más la serie de amenazas que había recibido, la motivaron a renunciar a la candidatura. “No estoy en las mejores condiciones. A mi familia le tocó pagar algo que nunca hicimos. Desde hoy mi vida marca un sentido diferente”, explicó Claudia Olivas.

Por su parte el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) confirmó que Claudia Olivas Duarte declinó a su aspiración el pasado 9 de mayo y será en la próxima sesión del Consejo General cuando se apruebe su sustitución.

Olivas Duarte fue candidata a alcaldesa en el año 2016 por el Partido del Trabajo (PT); al no obtener el triunfo, alcanzó una regiduría en el actual ayuntamiento.